Штраф за недоносительство и возмещение расходов на голодовку

Доброе утро!

Почитайте до обеда центральный печатный орган Министерства обороны Республики Беларусь “Во славу Родины”, и он сообщит вам, что “полигонная страда – неотъемлемая часть ратных будней военнослужащих 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады”. По-видимому, именно этой газетой белорусские военные и маскируют свои танки.

В России маскировкой занимаются “на самой совершенной научной, технической и технологической основе”: в прошлом году Минобороны РФ почти в два раза увеличило закупки надувных танков, самолетов и ракетных комплексов.

В России вообще торжествует наука: вчера комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой, а сегодня, как ожидается, единороссы закроют проект Грызлова и Петрика “Чистая вода”. Экспертизу чудо-фильтров академика РАЕН Виктора Петрика комиссия РАН провела еще в 2010 году, признав, что никакой научной базы за ними нет.





За отмену уголовного наказания по статье о “неоднократных нарушениях на митингах”, по которой осужден Ильдар Дадин, выступили в ЛДПР. Прочие новости, связанные с судами и органами надзора, подобных освободительных порывов не демонстрируют:

В Астрахани вынесен первый приговор за недоносительство по “закону Яровой”: Улукбек Гафуров оштрафован на 70 тысяч рублей за то, что не сообщил в полицию о своем приятеле, гражданине Киргизии, проходившем тренировку в учебном лагере ИГ (приятель был ранее осужден);

Суд в Архангельске обязал заключенного возместить колонии расходы, связанные с его, заключенного, 27-дневной голодовкой. 50 533 рубля.

Главный раввин Сочи может быть депортирован из России – по неизвестным раввину и СМИ причинам;

Роскомнадзор продолжает бороться с американским фотографом Джоком Стерджесом: на этот раз заблокирована страница аукционного дома Bonhams. Осенью блюстители нравственности во главе с Еленой Мизулиной боролись с выставкой Стерджеса в Москве;

Невесте бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых запретили выходить за него замуж в СИЗО, потому что она проходит свидетелем по его делу.

В России появился новый молодой губернатор – вернее, и.о. губернатора Пермского края. Ранее 37-летний Максим Решетников работал в мэрии Москвы, где, в частности, помогал избавлять столицу от мелких торговых павильонов.

Диагноз, который медики поставили находящемуся в реанимации Владимиру Кара-Мурзе-младшему, ясности не принес: "острая интоксикация неустановленным веществом".

Между Россией и Европой:

На границе России и Беларуси контроля не будет – утверждает ФСБ России.

Россия в очередной раз отказалась передавать Украине осужденных Сенцова и Кольченко, ссылаясь на то, что они граждане России, – утверждает замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

В Донецке и Авдеевке восстановлено водоснабжение – пишет наблюдательная миссия ОБСЕ в твиттере.

В Европе все новости предвыборные. Кандидат в президенты Франции от консерваторов Франсуа Фийон извинился за то, что нанимал на работу жену и детей, но снять свою кандидатуру отказался. Опрос, проведенный французской социологической службой Opinionway, прочит победу на президентских выборах независимому кандидату Эммануэлю Макрону. Зато в Германии все по-старому: Христианско-демократический союз и его партнеры из баварского Христианско-социального союза выдвинули единым кандидатом на пост бундесканцлера Ангелу Меркель. Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре.

Президент США Дональд Трамп съездил на военно-воздушную базу во Флориде, где решительно высказался в поддержку НАТО и подчеркнул рост террористических угроз по всему миру. До того, как уехать во Флориду, Трамп в своем твиттере провел наступательную операцию на американские СМИ: все результаты опросов, показывающих негативное отношение большинства американцев к запрету на въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских государств, он назвал “фейковыми”. К телеканалу Fox News, напротив, имеют претензии российские власти: Кремль ждет извинений за реплику ведущего Билла О’Райли о том, что “Путин – убийца”. Американских политиков смутил как раз ответ Трампа о том, что, мол, в Америке тоже много убийц: лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сказал, что не видит "никакой эквивалентности" между США и Путиным.

Иск против указа Дональда Трампа поддержали крупнейшие американские компании и несколько бывших госсекретарей США. Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу высказался против того, чтобы президент США выступал перед членами обеих палат в ходе запланированного на этот год государственного визита. Беркоу сказал, что неприятие расизма, сексизма и поддержка независимого правосудия крайне важны для Палаты общин.

Парламент Израиля узаконил еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, отказавшись таким образом выполнять декабрьскую резолюцию Совбеза ООН.

В трех ссылках сегодня – только про художников:

Разговор с Петром Павленским, состоявшийся 25 января. Повод отнюдь не художественный, но Петр настаивает, что некий художественный эффект его побег из России все же имел: “Плохо то, что огромная территория и весь связанный с ней контекст оказались для нас закрыты. Хорошо – что многое стало понятно. Я всегда стремился к тому, чтобы действительность проявлялась и становилась видимой и понятной. И сейчас стала видна вот эта вот чудовищная часть действительности: часть группы, которая именует себя оппозицией, является пособником режима”.

В петербургском “Манеже” идет выставка работ современных китайских военных. О ней интересно пишет Анастасия Семенович.

И отрывок из книги Виктора Мартиновича “Родина. Марк Шагал в Витебске”, которая только что вышла в НЛО.

Искренне ваши,

Семь-сорок