Штраф за недоносительство и возмещение расходов на голодовку

Все, что нужно знать рано утром 7 февраля
Доброе утро!
Почитайте до обеда центральный печатный орган Министерства обороны Республики Беларусь “Во славу Родины”, и он сообщит вам, что “полигонная страда – неотъемлемая часть ратных будней военнослужащих 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады”. По-видимому, именно этой газетой белорусские военные и маскируют свои танки.
В России маскировкой занимаются “на самой совершенной научной, технической и технологической основе”: в прошлом году Минобороны РФ почти в два раза увеличило закупки надувных танков, самолетов и ракетных комплексов.
В России вообще торжествует наука: вчера комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой, а сегодня, как ожидается, единороссы закроют проект Грызлова и Петрика “Чистая вода”. Экспертизу чудо-фильтров академика РАЕН Виктора Петрика комиссия РАН провела еще в 2010 году, признав, что никакой научной базы за ними нет.
За отмену уголовного наказания по статье о “неоднократных нарушениях на митингах”, по которой осужден Ильдар Дадин, выступили в ЛДПР. Прочие новости, связанные с судами и органами надзора, подобных освободительных порывов не демонстрируют:
В России появился новый молодой губернатор – вернее, и.о. губернатора Пермского края. Ранее 37-летний Максим Решетников работал в мэрии Москвы, где, в частности, помогал избавлять столицу от мелких торговых павильонов.
Диагноз, который медики поставили находящемуся в реанимации Владимиру Кара-Мурзе-младшему, ясности не принес: "острая интоксикация неустановленным веществом".
Между Россией и Европой:
В Европе все новости предвыборные. Кандидат в президенты Франции от консерваторов Франсуа Фийон извинился за то, что нанимал на работу жену и детей, но снять свою кандидатуру отказался. Опрос, проведенный французской социологической службой Opinionway, прочит победу на президентских выборах независимому кандидату Эммануэлю Макрону. Зато в Германии все по-старому: Христианско-демократический союз и его партнеры из баварского Христианско-социального союза выдвинули единым кандидатом на пост бундесканцлера Ангелу Меркель. Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре.
Президент США Дональд Трамп съездил на военно-воздушную базу во Флориде, где решительно высказался в поддержку НАТО и подчеркнул рост террористических угроз по всему миру. До того, как уехать во Флориду, Трамп в своем твиттере провел наступательную операцию на американские СМИ: все результаты опросов, показывающих негативное отношение большинства американцев к запрету на въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских государств, он назвал “фейковыми”. К телеканалу Fox News, напротив, имеют претензии российские власти: Кремль ждет извинений за реплику ведущего Билла О’Райли о том, что “Путин – убийца”. Американских политиков смутил как раз ответ Трампа о том, что, мол, в Америке тоже много убийц: лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сказал, что не видит "никакой эквивалентности" между США и Путиным.
Иск против указа Дональда Трампа поддержали крупнейшие американские компании и несколько бывших госсекретарей США. Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу высказался против того, чтобы президент США выступал перед членами обеих палат в ходе запланированного на этот год государственного визита. Беркоу сказал, что неприятие расизма, сексизма и поддержка независимого правосудия крайне важны для Палаты общин.
Парламент Израиля узаконил еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, отказавшись таким образом выполнять декабрьскую резолюцию Совбеза ООН.
В трех ссылках сегодня – только про художников:
Искренне ваши,
Семь-сорок