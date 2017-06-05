Тиллерсон призвал Китай оказать давление на Северную Корею

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в понедельник (5 июня) на пресс-конференции в Сиднее, призвал Китай прекратить военное строительство на искусственных островах в Южно-Китайском море и оказать большее давление на Северную Корею.

В своем выступлении вместе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и членами кабинета министров Австралии Тиллерсон заявил, что Вашингтон и Канберра единым голосом призывают Северную Корею отказаться от "незаконной программы ядерного оружия", что Китаю и другим региональным партнерам "следует активизировать свои усилия, чтобы помочь в решении этой ситуации в области безопасности, которая угрожает не только региону, но действительно представляет собой угрозу всему миру".

Тиллерсон заявил, что США выступают против строительства Китаем на островах в Южно-Китайском море и милитаризации, которая происходит в международных водах. "Китай является значительной экономической и торговой державой, и мы желаем продуктивных отношений. Но мы не можем позволить Китаю использовать свою экономическую мощь, чтобы избегать решения других проблем, будь то милитаризация островов в Южно-Китайском море или неспособность оказать соответствующее давление на Северную Корею. Они должны признать, что с ролью растущей экономической и торговой державы возникают обязанности в области безопасности", - отметил Тиллерсон.

Государственный секретарь США и министр обороны совершают совместный визит в Австралию для ежегодных консультаций между главами военных и дипломатических ведомств США и Австралии.