Директор ФБК Роман Рубанов арестован на 10 суток

В Москве суд на 10 суток арестовал директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова. Его обвинили в неповиновении полицейскому.

Рубанов был организатором митинга против коррупции 12 июня на проспекте Сахарова в Москве. Накануне проведения акции основатель ФБК Алексей Навальный заявил об отмене мероприятия из-за давления и препятствий со стороны властей. Оппозиционер призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу. Рубанов при этом, как заявитель митинга, остался на проспекте Сахарова, где и был задержан.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны почти 900 активистов, в Петербурге - около 600. В регионах в полицию попали десятки человек. Сам Навальный был арестован на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.

После акций 12 июня Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о нападении на полицейских.

