Сон в летнюю ночь под охраной ФСО

Доброе утро!

Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий Федеральной службе охраны засекречивать персональные данные лиц, которых она охраняет. Это касается в том числе их собственности. Никаких больше расследований! Ничего не остается, как обсуждать шляпки.

В Европе – и не только – многим показалось, что шляпка, в которой королева Великобритании Елизавета II читала свою тронную речь, подозрительно сильно напоминала флаг Евросоюза.

Впервые с 1974 года королева выступила с тронной речью без своего традиционного парадного облачения – мантии и короны, потому что не было времени на репетицию церемонии. Законодательный план по брекзиту, изложенный в речи (ее готовит правительство), был изрядно смягчен по сравнению с изначальными намерениями консерваторов.

Неожиданную проблему создало для главы консервативной партии Терезы Мэй американское издание BuzzFeed: в своем многочастном материале оно – со ссылкой на источники в спецслужбах США – рассказывает о российском следе в смертях 14 человек в Великобритании. Британские судебные органы не склонны были квалифицировать эти смерти как убийства, и часть этих смертей имела место в те годы, когда Тереза Мэй была министром внутренних дел Великобритании.

Чтобы закончить с российскими спецслужбами: США официально заявили, что во время выборов 2016 года связанные с этими самыми спецслужбами российские хакеры атаковали системы для голосования не менее чем в 21 американском штате.

В Москве завершается процесс по делу об убийстве Бориса Немцова – осталось дождаться вердикта присяжных. Вчера все обвиняемые выступили с последним словом. Все настаивали на своей невинности, держались уверенно, открещивались от Кадырова, убийство называли ФСБшным, совершенным “непонятными колхозниками”. Анзор Губашев даже сказал, что в заключении прочитал книгу Немцова “Исповедь бунтаря”, и она ему очень понравилась. “Новая газета” опубликовала обращение к Рамзану Кадырову с просьбой все-таки организовать допрос бывшего заместителя командира батальона “Север” Руслана Геремеева и представила список вопросов, которые тому следовало бы задать.



Прочие суды:

Суд арестовал бывшего директора “Гоголь-центра” Алексея Малобродского: его обвиняют в хищении средств, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь" в 2012 году. Малобродский своей вины не признал, резонно спрашивая, на какие же деньги тогда был поставлен спектакль. Суд, со своей стороны, не признал рецензии на спектакль, опубликованные в разных изданиях, доказательством существования спектакля. Кирилл Серебренников призывает всех, кто был на спектаклях проекта “Платформа”, поделиться впечатлениями – в надежде, что это убедит суд.

Алексея Малобродского: его обвиняют в хищении средств, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь" в 2012 году. Малобродский своей вины не признал, резонно спрашивая, на какие же деньги тогда был поставлен спектакль. Суд, со своей стороны, не признал рецензии на спектакль, опубликованные в разных изданиях, доказательством существования спектакля. Кирилл Серебренников призывает всех, кто был на спектаклях проекта “Платформа”, поделиться впечатлениями – в надежде, что это убедит суд. Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков получил повестку в суд в прямом эфире своей ютьюбовской трансляции. Сегодня он идет на допрос по делу о нарушении правил организации митингов.

получил повестку в суд в прямом эфире своей ютьюбовской трансляции. Сегодня он идет на допрос по делу о нарушении правил организации митингов. Координатора “Открытой России” в Краснодаре Яну Антонову оштрафовали на 15 тысяч рублей за сотрудничество с “нежелательной организацией”, то есть с зарегистрированной в Великобританией “Открытой Россией” Михаила Ходорковского. Довод о том, что она сотрудничает с российской “Открытой Россией” (которая по закону нельзя признать “нежелательной”), местную прокуратуру не убедил.

в Краснодаре Яну Антонову оштрафовали на 15 тысяч рублей за сотрудничество с “нежелательной организацией”, то есть с зарегистрированной в Великобританией “Открытой Россией” Михаила Ходорковского. Довод о том, что она сотрудничает с российской “Открытой Россией” (которая по закону нельзя признать “нежелательной”), местную прокуратуру не убедил. В Петрозаводске в закрытом режиме идет суд над краеведом и главой карельского отделения “Мемориала” Юрием Дмитриевым. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии (отсюда закрытый режим), но есть основания считать, что он просто надоел местному ФСБ своей деятельностью по увековечению памяти жертв сталинских репрессий. В поддержку Дмитриева вчера выступили Борис Гребенщиков и Андрей Звягинцев.

Отдельная новость для москвичей: Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в четыре млрд рублей при закупке тротуарной плитки для российской столицы. Запрос направлял депутат-коммунист Валерий Рашкин.

Теперь про культуру, или лучше сказать “другой культуры у меня для вас нет”:

Светлана Алексиевич дала интервью журналисту “Делового Петербурга”, но в последней реплике запретила его публиковать. Текст, тем не менее, вышел в “Регнум”. Почему русский фейсбук уже вторые сутки ругается по этому поводу, объясняется тут.

дала интервью журналисту “Делового Петербурга”, но в последней реплике запретила его публиковать. Текст, тем не менее, вышел в “Регнум”. Почему русский фейсбук уже вторые сутки ругается по этому поводу, объясняется тут. Если вы следите за битвой депутата Поклонской с режиссером Учителем по поводу фильма “Матильда” , то очередная схватка тут. П. сказала, что посмотревших фильм прихожан на полгода отлучают от причастия, прости господи.

, то очередная схватка тут. П. сказала, что посмотревших фильм прихожан на полгода отлучают от причастия, прости господи. Новый директор Исаакиевского собора Юрий Мудров сказал, что референдум о передаче Исаакия РПЦ проводить не надо, потому что “референдум не отразит общественное мнение в полном объеме”. А что отразит – не сказал.

Юрий Мудров сказал, что референдум о передаче Исаакия РПЦ проводить не надо, потому что “референдум не отразит общественное мнение в полном объеме”. А что отразит – не сказал. В городе Мосул, битва за который идет с октября прошлого года, уничтожена соборная мечеть XII века. Именно в ней три года назад лидер ИГ провозгласил “халифат”.

В трех ссылках “другая культура” все-таки просматривается:

В НЛО вышел сборник статей покойного Бориса Дубина “Очерки по социологии культуры”, и вот отрывок из него – об устройстве издательского дела, его российских особенностях и генезисе мифа о “самой читающей стране в мире”.

Тем, для кого этот миф – реальность: в новом номере “Иностранной литературы” опубликован перевод пьесы Луиджи Пиранделло “Ловушка”, и это тот редкий случай, когда текст доступен в сети.

Артур Конан-Дойль верил, что феи существуют. Почему, рассказывается тут.

Искренне ваши,

Семь-сорок