Вердикт по делу Немцова. IQ немножко повыше

Доброе утро!

Присяжные признали виновными всех фигурантов по делу об убийстве Бориса Немцова. Они посчитали доказанным, что именно бывший военнослужащий батальона "Север" Заур Дадаев преследовал оппозиционного политика от Красной площади, а затем убил его шестью выстрелами из пистолета на Большом Москворецком мосту. Остальных фигурантов (это братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев) суд признал соучастниками.

Поскольку присяжные посчитали, что никто из них не заслуживает снисхождения, всем им грозят сроки вплоть до пожизненного. Дадаев и братья Губашевы во время следствия давали признательные показания, но затем отказались от них, сообщив, что они были выбиты под пытками. В организации убийства подозревают Руслана Мухудинова, водителя бывшего офицера чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева, но обвинения никому из них не предъявлены. Адвокаты семьи Немцова предполагают, что это может быть кто-то, стоящий над ними обоими, и требуют признать Геремеева виновным "хотя бы заочно". А защитник Дадаева назвал фальсификацией вердикт присяжных.

О других судах и делах. Условный срок Алексея Навального по "делу Кировлеса" и "делу Ив Роше" может быть заменен на реальный в связи с нарушением организации митинга 12 июня. Предупреждение об этом было вручено оппозиционеру прямо в спецприемнике, где он отбывает административный арест после акции.

Кстати, согласно "ОВД-Инфо", полиция более ста раз нарушила закон во время митингов в День России. Активистам угрожали, к ним не пускали адвокатов, их незаконно удерживали в автозаках, им не предоставляли питание, полицейские оформляли протоколы с нарушениями и отказывались выдавать их копии задержанным.





Каждому десятому россиянину не хватает денег на еду, подсчитал ВЦИОМ. Каждый третий не имеет возможности купить одежду. Таким образом за чертой бедности оказалось 39% населения — это максимальный показатель за последние восемь лет.

Пиарщик "Мегафона", запостивший твит про "малолетних дегенератаов", вышедших на акции 12 июня, покинет компанию. Мобильный оператор уже ищет замену Петру Лидову. Сам он назвал информацию "чушью на 80 процентов".

Владимирская чиновница отказалась отвечать на вопросы горожан, сообщив, что у нее "IQ немножко повыше". Так замглавы департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова отреагировала на просьбу жителей на собрании осудить медицинские проблемы региона вместо лекции о снижении уровня заболеваемости.

Компьютерный вирус Petya.А добрался и до компьютеров "Газпрома". Этот вирус впервые был зарегистрирован на Украине 27 июня, он блокирует компьютер и требует перечислить определенную сумму в биткоинах для восстановления доступа. Ранее от него пострадали Evraz, Mondelez, "Роснефть", "Татнефть" и банк "Хоум кредит". Вот здесь можно почитать о нем подробнее.

Германия запретила президенту Турции Реджепу Эрдогану выступать перед турецкой диаспорой в Гамбурге. Ранее были запрещены аналогичные мероприятия с участием главы Минюста Турции Бекира Боздага и министра экономики Нихата Зейбекчи, они собирались агитировать в поддержку конституционной реформы Эрдогана. Тогда же голландские власти отказали во въезде в страну турецкому министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, чем спровоцировали крупный международный скандал.

Зато встречу Путина и Трампа в Гамбурге Белый Дом подтвердил.

Совет Евросоюза одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной. Именно отказ подписать этот документ со стороны бывшего президента страны Виктора Януковича стал поводом для массовых акций протеста на Майдане в Киеве. Вчера Оболонский суд в Киеве принял решение, что будет судить экс-президента Украины заочно.

США усложнили получение виз для шести стран с преимущественно мусульманским населением. Теперь граждане Сирии, Судана, Сомали, Йемена, Ливии Ирана для посещения США должны будут доказать, что их близкие родственники проживают в США. Ранее Дональд Трамп подписал указ, вовсе запрещающий въезд гражданам этих стран, но спустя несколько дней он был отменен судами нескольких штатов. Затем однако вето нижестоящих судов на президентский указ было в свою очередь отменено Верховным судом. Сегодня же начинает действовать и 120-дневный запрет на въезд беженцев.

Три ссылки начнем с истории о людях-киборгах.

Как в России живут "инвалиды нового поколения", которые называют себя киборгами и считают, что протез — это не потеря, а приобретение новых возможностей.

Японская загадка — девушки самураи середина XIX века. Вот история их жизни и предназначения.

Зачем эмигрировать в Новую Зеландию.

Искренне ваши,

Семь-сорок