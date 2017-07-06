Путин самовыдвиженец. Духовность для МЧС

Доброе утро!

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро атаковали удерживаемое оппозицией здание парламента.

Вооруженные члены группировок напали с оружием и газовыми гранатами на Национальную ассамблею, в которой в этот момент проходило заседание. Атака началась, когда сам Мадуро выступал с речью на военном параде в День независимости. Столкновения сторонников Мадуро и его противников, которые требуют отставки правительства, продолжаются с апреля.

О российском президенте. Владимир Путин, скорее всего, пойдет самовыдвиженцем на выборы в 2018 году. Такой сценарий в Кремле рассматривается как приоритетный, пишет РБК. По мнению собеседников издания, Путин якобы имеет "серьезную поддержку в обществе", и она "шире, чем поддержка «Единой России»". Путин уже избирался в качестве самовыдвиженца в 2000 и 2004 годах, и только раз он шел на выборы в качестве кандидата от ЕР в 2011 году. Сам Путин на вопросы журналистов о своем участии в предстоящих выборах отвечает уклончиво.

Половина россиян, по данным "Левада-центра", в основном ожидают от будущего президента сохранения такой же внешней политики, как сейчас (56%). Две трети опрошенных надеются, что на посту главы государства останется Путин, пятая часть опрошенных (19%) требует жесткой конфронтации с Западом.

В новосибирском предвыборном штабе другого кандидата в президенты Алексея Навального в среду прошел обыск. Полиция изъяла около 350 тысяч экземпляров газеты в поддержку политика и все агитационные листовки. Обыск проходил в связи с якобы поступившим сообщением о бомбе, но она так и не была найдена.





В Москве задержан организатор "Русского марша" националист Юрий Горский. Он проходит подозреваемым по делу о призывах к экстремизму. Поводом для этого стало то, что на организованном Горским шествии "Русский Первомай" в этом году участники акции скандировали: "Украина – Майдан, Россия – Манежка, баррикады, покрышки, огонь". После митинга националист был арестован на трое суток по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Его соратник Вячеслав Мальцев несколько дней назад покинул Россию, по его словам, из-за того, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества.

О российских судах.

Обвинение требует 2,5 лет колонии общего режима для лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева.

Суд над подозреваемыми по делу о крушении малайзийского “Боинга” над Донбассом пройдет в Нидерландах. Международная следственная группа пришла к выводу, что он был сбит из поставленного Россией комплекса "Бук" с подконтрольной пророссийским сепаратистам территории.

На волонтера штаба Навального в Чувашии завели уголовное дело за пост во "ВКонтакте". Год назад его уже признавали виновным за репост записи со свастикой.

Министерство транспорта ввело обязательную регистрацию беспилотников весом от 250 г. ФСИН же разработал оборудование, которое будет мешать дронам залетать на территорию колоний – они все чаще используются для передачи запрещенных предметов в исправительные заведения.

Важное о реновации. Депутаты Госдумы отказались запретить расселять пятиэтажки в промзоны. Помимо этого парламентарии отказались гарантировать вышедшим из программы домам капитальный ремонт.

И о новостях образования. РПЦ займется "развитием духовности и традиционных нравственных ценностей" у сотрудников МЧС и членов их семей. В ответ ведомство обучит священников, сестер милосердия и добровольцев, как помогать тем, кто попал в "экстремальную ситуацию".

Три ссылки о науке.

Клод Леви-Cтросс рассуждает о магии индейцев, настольной книге этнолога и колибри в горящем виски.

Рецензия на книгу "Ритм Вселенной" — как понять красоту математики и рассмотреть мироздание с точки зрения синхронизма.

Какие ошибки чаще всего совершают антропологи, самые известные заблуждения ученых и как это влияет на развитие науки.

Искренне ваши,

Семь-сорок