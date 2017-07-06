Путин самовыдвиженец. Духовность для МЧС

Все, что нужно знать рано утром 6 июля
Доброе утро!
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро атаковали удерживаемое оппозицией здание парламента.
Вооруженные члены группировок напали с оружием и газовыми гранатами на Национальную ассамблею, в которой в этот момент проходило заседание. Атака началась, когда сам Мадуро выступал с речью на военном параде в День независимости. Столкновения сторонников Мадуро и его противников, которые требуют отставки правительства, продолжаются с апреля.
О российском президенте. Владимир Путин, скорее всего, пойдет самовыдвиженцем на выборы в 2018 году. Такой сценарий в Кремле рассматривается как приоритетный, пишет РБК. По мнению собеседников издания, Путин якобы имеет "серьезную поддержку в обществе", и она "шире, чем поддержка «Единой России»". Путин уже избирался в качестве самовыдвиженца в 2000 и 2004 годах, и только раз он шел на выборы в качестве кандидата от ЕР в 2011 году. Сам Путин на вопросы журналистов о своем участии в предстоящих выборах отвечает уклончиво.
Половина россиян, по данным "Левада-центра", в основном ожидают от будущего президента сохранения такой же внешней политики, как сейчас (56%). Две трети опрошенных надеются, что на посту главы государства останется Путин, пятая часть опрошенных (19%) требует жесткой конфронтации с Западом.
В новосибирском предвыборном штабе другого кандидата в президенты Алексея Навального в среду прошел обыск. Полиция изъяла около 350 тысяч экземпляров газеты в поддержку политика и все агитационные листовки. Обыск проходил в связи с якобы поступившим сообщением о бомбе, но она так и не была найдена.
В Москве задержан организатор "Русского марша" националист Юрий Горский. Он проходит подозреваемым по делу о призывах к экстремизму. Поводом для этого стало то, что на организованном Горским шествии "Русский Первомай" в этом году участники акции скандировали: "Украина – Майдан, Россия – Манежка, баррикады, покрышки, огонь". После митинга националист был арестован на трое суток по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Его соратник Вячеслав Мальцев несколько дней назад покинул Россию, по его словам, из-за того, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества.
О российских судах.
Министерство транспорта ввело обязательную регистрацию беспилотников весом от 250 г. ФСИН же разработал оборудование, которое будет мешать дронам залетать на территорию колоний – они все чаще используются для передачи запрещенных предметов в исправительные заведения.
Важное о реновации. Депутаты Госдумы отказались запретить расселять пятиэтажки в промзоны. Помимо этого парламентарии отказались гарантировать вышедшим из программы домам капитальный ремонт.
И о новостях образования. РПЦ займется "развитием духовности и традиционных нравственных ценностей" у сотрудников МЧС и членов их семей. В ответ ведомство обучит священников, сестер милосердия и добровольцев, как помогать тем, кто попал в "экстремальную ситуацию".
Три ссылки о науке.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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