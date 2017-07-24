Математика Дмитрия Богатова перевели под домашний арест

Преподавателю математики Дмитрию Богатову, которого обвиняют в публичных призывах к терроризму, в понедельник заменили меру пресечения на домашний арест сроком до 31 августа. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Обвиняемого освободили в зале суда. О замене меры пресечения ходатайствовал представитель следствия.

Дмитрия Богатова арестовали 10 апреля. По версии следствия, он под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время несогласованной акции протеста 2 апреля.

Соратники Богатова утверждают, что он не совершал преступления, а его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой он был.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Дмитрия Богатова политическим заключенным.