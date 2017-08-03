Инвалиду Антону Мамаеву заменили реальный срок на штраф

Мосгорсуд в четверг смягчил наказание осужденному за разбой инвалиду Антону Мамаеву, назначив ему штраф в 200 тысяч рублей вместо четырех с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщает "Интерфакс".

19 июля Тимирязевский суд Москвы освободил Мамаева из-под стражи и заменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

30 июня 28-летний Антон Мамаев, который весит 18 килограмм и у которого с детства полностью атрофированы мышцы, был признан судом виновным в вооруженном разбое по делу о хищении мотороллера.

Отменить приговор Мамаеву требовала прокуратура, Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова и правозащитники.