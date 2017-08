Остался "Труд" за 3 копейки

В пятницу на правительственном портале правовых документов был опубликован законопроект, подготовленный Министерством коммуникаций и связи. Он обязывает зарубежные печатные периодические издания получать специальное разрешение на распространение своей продукции в России. Пользователи социальных сетей восприняли эту инициативу как еще один шаг по возвращению в советское прошлое.

Штрафы за распространение печатных изданий, не получивших разрешение, могут составить от тысячи рублей для физических лиц до 30 тысяч – для юридических. Тираж "запрещенки" при этом будет конфискован.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин поспешил объяснить журналистам, что запрет не коснется перепечатки статей из зарубежных СМИ российскими изданиями или сайтами. Впрочем, было поздно: пользователи соцсетей отреагировали на очередную попытку российских властей что-нибудь запретить с предсказуемым негодованием:

Дмитрий Гудков:

"Минкомсвязи написало законопроект о штрафах за распространение в России незарегистрированной печатной прессы. То есть если вдруг в Россию Герцен в чемодане пришлет свежую стопку "Колокола", ему выпишут штраф. Но нельзя останавливаться на достигнутом! Вслед за напечатанными на бумаге зарубежными газетами нужно запретить зарубежные патефонные пластинки. Там ведь тоже может быть либеральная пропаганда. Потом — пейджеры и дисковые телефоны. Кто знает, что там за барышня принимает звонки.

Границы Родины в срочном порядке оснастить зеркалами — отражать обратно лучи светового телеграфа. Их азбука Морзе у нас не пройдет! Ну и, конечно, нельзя забывать о коварстве врага, уже осваивающего узелковое письмо. Чтобы ни один узелок, в том числе на шнурках, не просочился! А ведь на дворе XXI век. Вот, что значит министр со списанной диссертацией".

Анастасия Виноградова:

"Ну, чо, вспоминаем, что такое самиздат, тамиздат и ответственность за его распространение. Back in the USSR, welcome!"

Елена Аскерова:

"Наконец, нашими учеными найден способ мотивации к изучению иностранных языков!"

(К слову сказать, в советское время разрешенные и доступные для кошелька органы печати зарубежных компартий - такие, как британская Morning Star - и правда были для многих хорошим подспорьем в изучении иностранных языков)

Как пишет TJournal, сейчас в специальный реестр зарубежных периодических изданий на сайте Роскомнадзора внесено 261 издание. В основном это глянцевые и развлекательные журналы, из известных западных газет в списке – только немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Чтобы попасть в реестр, издатель газеты или журнала должен предоставить российским чиновникам целый ворох бумаг: письменное заявление, копию свидетельства о регистрации в стране происхождения, доверенность на подачу документов и получение разрешения на распространение издания, согласие распространителя, один экземпляр издания и другие документы.

В связи с новой запретительной инициативой многие вспомнили и обязанность советских граждан и учреждений регистрировать принтеры и ксероксы, которая была отменена только в начале 90-х годов:

Дмитрий Усевич:

А ты зарегистрировал свой принтер в Минкомсвязи?

Напомним, совсем недавно был прекращен выпуск печатной версии англоязычной газеты The Moscow Times, теперь приезжие из западных стран могут остаться и без других изданий на своих родных языках. Сейчас свежий выпуск The New York Times или журнала Time без проблем можно купить в любом московском аэропорту или в гостинице. Законопроект Минкомсвязи всколыхнул целую волну воспоминаний о том, как обстояло дело с зарубежными газетами и журналами в СССР:

Андрей Мальгин:

"Ну что ж, это полное возвращение к догорбачевским временам. Тогда в киосках Союзпечати можно было приобрести только те издания на иностранных языках, которые выпускались зарубежными компартиями на деньги московского ЦК КПСС. Помните: Morning Star и всё такое? За остальным, будьте добры, в спецхран. Я, правда, учась в 70-е годы на журфаке, находил возможность покупать свежие западные газеты: Financial Times, к примеру, или The Times. По дороге на факультет заходил в гостиницы "Интурист" или "Метрополь" и там внутри в киоске все это можно было купить. Стоила газета 70 или 80 копеек (при том, что "Правда" - 2 или 3 копейки). Даже шведскую Dagens Nyheter брал. И французская Le Monde была. И International Herald Tribune. Даже наши преподаватели иностранных языков не знали о такой возможности. По идее газеты должны были продавать интуристам, а не советскому очкарику, но почему-то продавали. Может, план надо было выполнить, не знаю".

onfall:

"Нью Йорк Таймс продавалась в Космосе. Только просроченная дня на два. 70 копеек, насколько помню, дорого. Ну если мелкому пацану продавали, значит, продавали любому. Я же ученик спецшколы, мне для инглиша, если что".

krytyk:

"В некоторых московских гостиницах можно было купить ведущие западные газеты, но только те номера, в которых не писалось об СССР ничего плохого. Я в те годы выписал как-то на год югославские "Борбу " и "Политику", но получил менее 10% номеров. Написал заявление на почту, получил деньги в качестве компенсации".

Верное замечание про "ничего плохого"! В наши дни первые полосы зарубежных газет и обложки журналов вполне могут доставить несколько неприятных минут Владимиру Путину.

Есть, впрочем, и другая версия: запрет на распространение зарубежной печатной прессы – это лишь первый шаг на пути запрета доступа к их сайтам:

irl_gromosek:

"Не знаю даже, кто еще читает бумажные газеты - по моему это уже давно неактуально. А что запрет имеет смысл мы поймем через 6 месяцев, когда заблокируют сайты иностранных СМИ. И всё будет логично - нет лицензии на печатную версию, значит нет и лицензии на интернет-версию".

Но есть и хорошие новости! Помните недавнюю историю с изъятием из библиотек Архангельской области книг российских классиков, изданных при содействии признанного в России "нежелательной организацией" Фонда Сороса? В пятницу стало известно, что Пушкин и Достоевский под этот запрет все-таки не попадут: в опубликованном на сайте Российской библиотечной ассоциации письме Генпрокуратуры к Минкульту говорится, что он распространяется только на книги, написанные самим Соросом, учебные пособия, методологические материалы и программы, изданные при поддержке института, а также статьи по материалам проведенных мероприятий.