Отлично, но небезнадежно

Доброе утро!

В Замоскворецком суде Москвы огласили обвинительное заключение экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Он свою вину не признал и в свою очередь обвинил главу “Роснефти” Игоря Сечина в провокации взятки. На заседание суда Улюкаев приехал с электронной книгой, в которой читал рассказы Чехова. Иллюзий по поводу исхода процесса у экс-министра вроде бы нет, но он уверен, что в историческом смысле дело завершится положительно и “принесет пользу русскому народу”. “Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной”, – говаривал чеховский Вершинин.

Что же до российской экономики, то состояние ее, по словам Улюкаева, “отличное, но небезнадежное”. (Референция, видимо, такая. 1916 год. Сидят в окопе немец и австрияк. Лупит русская артиллерия. “Положение серьезное, но небезнадежное”, – говорит немец. Австрияк отвечает: “Наоборот: безнадежное, но совершенно не серьезное”). Следующее заседание по делу пройдет 1 сентября. С комментариями знающих людей можно ознакомиться здесь и здесь. Человек, якобы организовавший дело Улюкаева, так и не перешел на работу в ФСБ, утверждает The Bell.

Еще суды и следствия.

Координатора “Последнего адреса” в Архангельске Юрия Козлова оштрафовали на 15 тыс. рублей за установку памятной таблички размером 11x19 см на деревянном доме, являющемся объектом культурного наследия. Интервью с Козловым тут.

в Архангельске Юрия Козлова оштрафовали на 15 тыс. рублей за установку памятной таблички размером 11x19 см на деревянном доме, являющемся объектом культурного наследия. Интервью с Козловым тут. Школьнику Михаилу Галяшкину, участвовавшему в акции против коррупции 12 июня в Москве , предъявили обвинение в нападении на бойца Росгвардии. Он якобы распылил перцовый баллончик, чем вызвал у росгвардейца ожог глаз. Сидит под домашним арестом.

, предъявили обвинение в нападении на бойца Росгвардии. Он якобы распылил перцовый баллончик, чем вызвал у росгвардейца ожог глаз. Сидит под домашним арестом. В Москве по делу о хищениях арестованы замглавы президентской авиации и еще один технический начальник (бывший гендиректор отряда “Россия” сидит под домашним арестом уже почти год).

Новости географии.

Озеро Сладкое в Новосибирской области, по версии представителя пограничного управления ФСБ, никто не отдавал Казахстану: оно просто усохло со стороны Новосибирской области, оказавшись тем самым полностью казахстанским.

в Новосибирской области, по версии представителя пограничного управления ФСБ, никто не отдавал Казахстану: оно просто усохло со стороны Новосибирской области, оказавшись тем самым полностью казахстанским. Жители Таймыра попросили Путина вернуть полуострову статус автономного округа.

попросили Путина вернуть полуострову статус автономного округа. Премьер Великобритании Тереза Мэй пообещала, что после брекзита никакой границы между Ирландией и Ольстером не будет. Но как, черт возьми?

Человеческие ресурсы.

“Трансперенси Интренешнл – Россия” опубликовала расследование о брянском перинатальном центре при горбольнице №1, где за три месяца работы умерли 11 младенцев. Суть в том, что его очень быстро открывали – как будто специально к визиту Путина.

при горбольнице №1, где за три месяца работы умерли 11 младенцев. Суть в том, что его очень быстро открывали – как будто специально к визиту Путина. В Грозном пропал молодой певец Бакаев. О причинах есть только версии.

В Кыргызстане главного местного оппозиционера посадили на восемь лет с конфискацией имущества (здесь – замечательное видео), в Узбекистане отменили выездные визы – с 2019 года, а Михаил Саакашвили объявил, что вернется в Украину 10 сентября – в сопровождении "журналистов, депутатов и простых людей".





Украинский хакер дал признательные показания и стал свидетелем для ФБР по делу о взломе серверов Демпартии США в июле 2016 года, в котором США винят Россию. Написанная им программа использовалась при кибератаке. Об этом пишет The New York Times (там в последнее время плотно занялись Украиной).

Президент США Дональд Трамп закрыл два экспертных совета при себе самом в связи с тем, что из них начали выходить крупные предприниматели (в частности, представители Intel, Merck, Campbell’s). Выходить они стали после нескольких заявлений президента о том, что в столкновениях в Шарлоттсвилле виноваты не только ультраправые, но и их противники. Для читающих по-английски – интересный анализ возможных источников комментариев Трампа (спойлер: он дословно повторяет речи ведущих FoxNews).

Жертву белого националиста, въехавшего в толпу на машине, похоронили в Шарлоттсвилле. Погибшую звали Хизер Хейер, ей было 32 года. Неонацистский сайт The Daily Stormer, назвавший ее “жирной бездетной шлюхой” и “обузой для общества”, больше не доступен в интернете: сначала Google и GoDaddy отказались от его обслуживания, затем он вернулся в интернет с российским доменным именем, но вскоре снова пропал. Зато твит Обамы с цитатой из Нельсона Манделы о том, что "никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии", стал самым популярным в истории Twitter. Дональд Трамп начал вчерашний день в твиттере словами “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”.

Если вы следите за приключениями автора “Игры престолов” в Петербурге, то они описаны тут. Сенсация в том, что он не отвечает на вопросы о Путине и о здоровье (своем).

В Германии на 62-м году жизни умерла киноактриса и режиссер Вера Глаголева.

Минкомсвязи России обнародовало новую версию закона о контроле за инфраструктурой интернета, поэтому три ссылки с интернета и начнем:

Можно ли полностью отключить глобальную сеть? Отвечают авторы книги “Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир” Нелли Литвак и Андрей Райгородский. (Только человеку от этого интернета сплошной вред).

Как Северная Корея поэтапно развивала ракетостроение, интересно рассказывается здесь.

От ракетного апокалипсиса – к уютному декадансу. Вена на рубеже веков, Климт, Шиле, Кокошка и прочая эстетизация невроза – в эссе Веры Заварзиной.

Искренне ваши,

Семь-сорок