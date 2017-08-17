Отлично, но небезнадежно

Все, что нужно знать рано утром 17 августа
Доброе утро!
В Замоскворецком суде Москвы огласили обвинительное заключение экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Он свою вину не признал и в свою очередь обвинил главу “Роснефти” Игоря Сечина в провокации взятки. На заседание суда Улюкаев приехал с электронной книгой, в которой читал рассказы Чехова. Иллюзий по поводу исхода процесса у экс-министра вроде бы нет, но он уверен, что в историческом смысле дело завершится положительно и “принесет пользу русскому народу”. “Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной”, – говаривал чеховский Вершинин.
Что же до российской экономики, то состояние ее, по словам Улюкаева, “отличное, но небезнадежное”. (Референция, видимо, такая. 1916 год. Сидят в окопе немец и австрияк. Лупит русская артиллерия. “Положение серьезное, но небезнадежное”, – говорит немец. Австрияк отвечает: “Наоборот: безнадежное, но совершенно не серьезное”). Следующее заседание по делу пройдет 1 сентября. С комментариями знающих людей можно ознакомиться здесь и здесь. Человек, якобы организовавший дело Улюкаева, так и не перешел на работу в ФСБ, утверждает The Bell.
Еще суды и следствия.
Новости географии.
Человеческие ресурсы.
В Кыргызстане главного местного оппозиционера посадили на восемь лет с конфискацией имущества (здесь – замечательное видео), в Узбекистане отменили выездные визы – с 2019 года, а Михаил Саакашвили объявил, что вернется в Украину 10 сентября – в сопровождении "журналистов, депутатов и простых людей".
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Президент США Дональд Трамп закрыл два экспертных совета при себе самом в связи с тем, что из них начали выходить крупные предприниматели (в частности, представители Intel, Merck, Campbell’s). Выходить они стали после нескольких заявлений президента о том, что в столкновениях в Шарлоттсвилле виноваты не только ультраправые, но и их противники. Для читающих по-английски – интересный анализ возможных источников комментариев Трампа (спойлер: он дословно повторяет речи ведущих FoxNews).
Жертву белого националиста, въехавшего в толпу на машине, похоронили в Шарлоттсвилле. Погибшую звали Хизер Хейер, ей было 32 года. Неонацистский сайт The Daily Stormer, назвавший ее “жирной бездетной шлюхой” и “обузой для общества”, больше не доступен в интернете: сначала Google и GoDaddy отказались от его обслуживания, затем он вернулся в интернет с российским доменным именем, но вскоре снова пропал. Зато твит Обамы с цитатой из Нельсона Манделы о том, что "никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии", стал самым популярным в истории Twitter. Дональд Трамп начал вчерашний день в твиттере словами “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”.
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В Германии на 62-м году жизни умерла киноактриса и режиссер Вера Глаголева.
Минкомсвязи России обнародовало новую версию закона о контроле за инфраструктурой интернета, поэтому три ссылки с интернета и начнем:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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