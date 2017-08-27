Вашингтон продолжит "мирное давление" на КНДР - Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что запуск трех баллистических ракет Северной Кореей на этой неделе был провокацией, но тем не менее Вашингтон продолжит поиск мирного решения кризиса на Корейском полуострове. В интервью телеканалу Фокс Ньюс Тиллерсон заявил, что США рассматривают действия КНДР как "провокационный акт против Соединенных Штатов и наших союзников". По его словам, США продолжат кампанию мирного давления на КНДР, "работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, можно ли привести режим в Пхеньяне за стол переговоров".

Северная Корея 26 августа выпустила три ракеты ближнего действия в Японское море с восточного побережья. Управление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщило, что снаряды пролетели примерно на 250 километров в море. Тихоокеанское командование США сообщило, что обнаружило три баллистических ракеты большой дальности, которые, как оказалось, либо упали в полете, либо взорвались на старте.

Военные США заявили, что ракеты не были нацелены на островную территорию США на острове Гуам. Недавно Пхеньян угрожал запуском ракет, направленных вблизи Гуама, в связис чем президент США Дональд Трамп пообещал возмездие.