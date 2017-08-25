Ивовые ветки на жухлых рябинах. Турпутевки в КНДР уже в продаже

Доброе утро!

Начнем с успехов российской кожевенной промышленности.

В России вчера был день расследований, и расследование “Дождя” тоже о нем – вернее, о вилле на острове Лодочный близ Выборга, некогда принадлежавшей советнику коммерции Е. В. Селлгрену, а ныне – сыну друга Путина, который близко связан с другими друзьями Путина и отцом его предполагаемого зятя. Любопытно там только то, что на этой вилле снимали эпизод “Двадцатый век начинается” из советского сериала про Шерлока Холмса. Все остальное – как обычно: много сотен квадратных метров, охрана ФСО, вертолетная площадка и безвкусные интерьеры, никак не сочетающиеся с экстерьером финского архитектора Уно Ульберга (постройка 1913 года).

Второе расследование сделал в Сургуте корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов-Кассиа: нападения с ножом, совершенные 19 августа, на самом деле расследуются как теракт (вопреки официальной версии). Задержаны по меньшей мере 10 человек. Местным медиа сообщать о случившемся запретили, но в городе нападавшего Артура Гаджиева знают. В мечети, куда он ходил, уверены, что он действовал не один.

У расследования “Фонтанки” о ЧВК Вагнера появились последствия: автору материала Денису Короткову угрожают, в интернете опубликован его адрес.

На свободу вышел узник Болотной Иван Непомнящих, а новости из штабов Навального как всегда: главу штаба в Тюмени посадили на семь суток, московский штаб выселяют из помещения (владелец говорит, что продает его). В Москве умер активист Иван Скрипниченко, регулярно дежуривший на месте убийства Бориса Немцова – незадолго до этого неизвестные избили его на этом самом мосту.





Сознательные московские родители сокрушаются по поводу слухов о перенесении линеек с 1 сентября на четвертое – перенос объясняется будто бы тем, что 1 сентября в этом году отмечается Курбан-байрам. Все мутно, все друг друга опровергают. Никто не опровергает только то, что первый школьный урок в этом году будет называться “Россия, устремленная в будущее”, в нем школьникам расскажут о госбезопасности.

В Петербурге благоустраивают парк путем прикручивания скотчем веток ивы к засохшим рябинам (увы, безрезультатно), а КНДР открыла в России официальное турагентство и разворачивает мощную рекламную кампанию (раз и два).

Освобождения Кирилла Серебренникова потребовали Европейская киноакадемия, Цюрихский оперный театр, Федя Чистяков, Гидон Кремер, Иван Вырыпаев. Открытое письмо Вырыпаева особенно концептуально: он закрыто для всех, кроме подписчиков “Сноба”. Так победят.

В Украине военным парадом с участием военных из нескольких стран НАТО отметили День независимости. Его, правда, омрачил взрыв у здания Кабинета министров – пострадали три человека, но пока версия такая, что это хулиганство. Для участия в торжествах в Киев приехал министр обороны США Джеймс Маттис и сделал много жестких заявлений в отношении России. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер об общении с Сурковым, наоборот, отозвался мягко и со сдержанным оптимизмом. Сегодня вступило в силу новое перемирие в Донбассе – его объявили бессрочным. “ДНР”, правда, уже заявляет, что оно нарушено.

Американская компания Finastra отказала в софтвере, обеспечивающем доступ к системе SWIFT, крупнейшему российскому банку, работающему в Крыму. Зато олигарх Дмитрий Фирташ готов навсегда отдать российским властям базу отдыха “Волна” (где Путин недавно свистел в свистульку) в обмен на списание долгов титанового завода, который Фирташ зарегистрировал в России после аннексии Крыма.

Узбекистан попросил Россию арестовать недвижимость Гульнары Каримовой, а Россия в четвертый раз обратилась в Интерпол с запросом на арест Билла Браудера.

Три ссылки начнем с вопроса столь же вечного, как и попытки России арестовать Браудера:

Что было между Тургеневым и Полиной Виардо. Понятно, что любовь, но подробнее можно почитать в отрывке из биографии Виардо, которая выходит в “Лимбахе”.

Если вы собираетесь в Кению (уж всяко лучше, чем в КНДР по турпутевке), всегда уступайте там дорогу матату. Что еще там надо делать – в отрывке из книги Андрея Полякова “Снег на Экваторе”.

И наконец про войну. Здесь объясняется тайна гибели подводной лодки конфедератов в 1864 году, а здесь рассказывается, как Советский Союз планировал высадиться на Хоккайдо и почему этого не произошло.

Спокойных вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок