В Екатеринбурге запретили ранее согласованную встречу с Навальным

В Екатеринбурге власти запретили ранее согласованный митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает интернет-издание Znak.com, документ о том, что акция 16 сентября запрещена, соратникам оппозиционера уже несколько раз пытались вручить сотрудники министерства общественной безопасности Свердловской области.

Сначала представители ведомства пришли в предвыборный штаб Навального, однако его глава – Виктор Бармин – отказался принимать уведомление, поскольку он не является заявителем митинга. После этого сотрудники министерства пришли в Уральский федеральный университет и попытались вручить документ автору заявки на проведение акции, студенту Андрею Трусову, однако он также отказался выполнять требования правоохранительных органов.

Навальный, как ожидается, примет участие в митинге 16 сентября в Екатеринбурге. Ранее власти города согласовали акцию, однако позднее аннулировали собственное постановление. В министерстве общественной безопасности Свердловской области объяснили это тем, что мероприятие якобы является антиконституционным.

Сторонники Навального считают митинг 16 сентября согласованным, поскольку у них есть все разрешающие документы, а решение о запрете акции власти приняли после истечения сроков согласования. В настоящее время соратники оппозиционера распространяют в Екатеринбурге листовки с информацией о митинге.