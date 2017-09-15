Следственный комитет вернул Илье Яшину деньги, изъятые 5 лет назад

Оппозиционеру Илье Яшину Следственный комитет России вернул деньги, изъятые у него в июне 2012 года в ходе обыска по так называемому Болотному делу. Об этом Яшин написал сегодня на своей странице в фейсбуке.

По словам Яшина, пять лет назад следователи в его отсутсвие сломали дверь квартиры, которую он снимал, и вынесли найденные там деньги, забрав буквально все его сбережения – более 12 тысяч долларов.

Все эти годы оппозиционер безрезультатно пытался доказать в суде незаконность действий следствия, которое так и не предъявило ему обвинения по делу, однако деньги возвращать категорически отказывалось. В мае этого года Яшину удалось выиграть суд, который обязал вернуть всю сумму в течение месяца. Следственный Комитет решение суда игнорировал, и три месяца ничего не делал.

14 сентября деньги неожиданно поступили на счет. Как отмечает Яшин, это произошло сразу после того, как он одержал победу на муниципальных выборах в Москве, которые состоялись 10 сентября.