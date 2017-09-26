Уборщицы “Гоголь-центра” дают показания. В “Лефортово” проведут горячую воду

Доброе утро!
Пришло время в корне поменять представления о нравах и обычаях Саудовской Аравии. Король СА разрешил женщинам водить машины, а в учебниках по истории подписание устава ООН принцем Фейсалом ибн Абдель-Азизом в 1945 году иллюстрируется вот такой фотографией.
Замминистра образования Саудовской Аравии – за то, что не заметил магистра Йоду одесную принца – правда, уже уволили. В России же уволен главком Военно-космических сил Виктор Бондаренко (он станет сенатором) и отправлен в отставку губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (да, тот самый, который в седой древности при Лужкове был вице-мэром Москвы).
Все прочее в России – опять криминальная хроника.
- В Москве на Новом Арбате “Мерседес” с ФСБшными номерами сбил сотрудника ГИБДД. Делом будут заниматься органы военного следствия. Здесь некоторые соображения о том, как это будет.
- В Петербурге возбуждено уголовное дело против приемных родителей, которые, будучи ВИЧ-диссидентами, не лечили дочь, чем способствовали ее гибели.
- Всех сотрудников “Гоголь-центра”, включая уборщиц, вызвали на допрос в Следственный комитет – очевидно, по делу Кирилла Серебренникова.
- В Московский следственный изолятор “Лефортово” проведут горячую воду. Сидеть станет комфортнее.
- Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в России в следующем году, если Цукерберг не займется переносом серверов в Россию.
Наука и культура.
- Президентом РАН избран ставленник Владимира Фортова физик Александр Сергеев – кандидат, близкий к Ковальчукам, не прошел даже во второй тур. Предстоит утверждение Путиным.
- Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино (он, правда, сам оттуда ушел еще в августе, убоявшись “латентной русофобии” Натальи Тимаковой).
Еще два россиянина, по сообщениям в прессе, погибли в Сирии – один из Ярославской области, другой – из Чечни. Российские специалисты, по официальной версии, помогают властям Сирии бороться с ИГ. Россиянин Павел Дуров, по версии иранских властей, помогает как раз ИГ: иранское агентство ISNA сообщает, что против него заведено уголовное дело – по официальной версии, в связи с популярностью мессенджера Telegram среди боевиков ИГ, торговцев наркотиками и пр.
В большом мире вершится, меж тем, большая политика.
Парламент Грузии одобрил поправки к конституции, согласно которым всеобщие выборы президента отменяются с 2023 года. Народ, как и действующий президент, недоволен.
Более 90% участвовавших в референдуме о независимости Курдистана высказались, по данным местных медиа, за независимость. Президент Турции уже пригрозил иракским курдам голодом, если независимость будет объявлена. В любом случае результаты референдума будут использоваться курдскими лидерами как рычаг давления на Багдад.
Суд в Испании заблокировал 140 сайтов с информацией о намеченном на 1 октября референдуме о независимости Каталонии.
США снова расширили санкции против Северной Кореи. В списки попали еще восемь банков и 26 физических лиц.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в Сорбонне с планом по реформированию Евросоюза. Он предлагает создать единую европейскую армию и общеевропейское агентство по делам беженцев.
Из рубрики “невиданная разнузданность”.
- Twitter тестирует возможность расширения лимита твита до 280 знаков.
- Британский сайт Clinic Compare, созданный для сравнения разных больниц, решил заняться собственными исследованиями и пришел к гениальному выводу: самой нездоровой страной в мире является Чехия, а самой здоровой – Афганистан. Основывается это все на том, что в Чехии (по данным ВОЗ) пьют много пива, курят и веселятся. А это способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний (а также популярности Чехии среди британских туристов).
Три ссылки начнем скульптурами и закончим поп-культурой:
- Дмитрий Волчек рассказывает о выставке “Скульптурные проекты” в Мюнстере, которая проводится раз в 10 лет: “Я взял слово "скульптуры" в кавычки, поcкольку это вовсе не то, что представляет себе человек, только что побывавший на "Аллее правителей России" и возложивший гвоздики к бюсту Юрия Андропова работы Зураба Церетели”.
- Белоснежный мохеровый пуф Тони Данна и Фионы Рэби на ощупь кажется невинной детской игрушкой, но по форме отсылает к ядерному взрыву. Отрывок из книги Деяна Суджича “В как Bauhaus”, в котором рассказывается о творчестве основоположников спекулятивного дизайна.
- “Матильда” теперь главный столп российской поп-культуры. Здесь историк Алексей Кулегин хорошо излагает всю историческую подоплеку известного фильма (как встречались наследник и балерина, что об этом думали император и императрица и пр.). Если же вы все это уже знаете наизусть, то вот отрывок из исследования Елены Марасиновой о том, как формировались в России XVIII века представления о “простом и невежественном народе”.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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