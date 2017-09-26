Уборщицы “Гоголь-центра” дают показания. В “Лефортово” проведут горячую воду

Доброе утро!

Пришло время в корне поменять представления о нравах и обычаях Саудовской Аравии. Король СА разрешил женщинам водить машины, а в учебниках по истории подписание устава ООН принцем Фейсалом ибн Абдель-Азизом в 1945 году иллюстрируется вот такой фотографией.

Замминистра образования Саудовской Аравии – за то, что не заметил магистра Йоду одесную принца – правда, уже уволили. В России же уволен главком Военно-космических сил Виктор Бондаренко (он станет сенатором) и отправлен в отставку губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (да, тот самый, который в седой древности при Лужкове был вице-мэром Москвы).

Все прочее в России – опять криминальная хроника.

В Москве на Новом Арбате “Мерседес” с ФСБшными номерами сбил сотрудника ГИБДД. Делом будут заниматься органы военного следствия. Здесь некоторые соображения о том, как это будет.

В Петербурге возбуждено уголовное дело против приемных родителей, которые, будучи ВИЧ-диссидентами, не лечили дочь, чем способствовали ее гибели.

Всех сотрудников “Гоголь-центра” , включая уборщиц, вызвали на допрос в Следственный комитет – очевидно, по делу Кирилла Серебренникова.

, включая уборщиц, вызвали на допрос в Следственный комитет – очевидно, по делу Кирилла Серебренникова. В Московский следственный изолятор “Лефортово” проведут горячую воду. Сидеть станет комфортнее.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в России в следующем году, если Цукерберг не займется переносом серверов в Россию.

Наука и культура.

Президентом РАН избран ставленник Владимира Фортова физик Александр Сергеев – кандидат, близкий к Ковальчукам, не прошел даже во второй тур. Предстоит утверждение Путиным.

избран ставленник Владимира Фортова физик Александр Сергеев – кандидат, близкий к Ковальчукам, не прошел даже во второй тур. Предстоит утверждение Путиным. Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино (он, правда, сам оттуда ушел еще в августе, убоявшись “латентной русофобии” Натальи Тимаковой).

Еще два россиянина, по сообщениям в прессе, погибли в Сирии – один из Ярославской области, другой – из Чечни. Российские специалисты, по официальной версии, помогают властям Сирии бороться с ИГ. Россиянин Павел Дуров, по версии иранских властей, помогает как раз ИГ: иранское агентство ISNA сообщает, что против него заведено уголовное дело – по официальной версии, в связи с популярностью мессенджера Telegram среди боевиков ИГ, торговцев наркотиками и пр.

В большом мире вершится, меж тем, большая политика.

Парламент Грузии одобрил поправки к конституции, согласно которым всеобщие выборы президента отменяются с 2023 года. Народ, как и действующий президент, недоволен.

Более 90% участвовавших в референдуме о независимости Курдистана высказались, по данным местных медиа, за независимость. Президент Турции уже пригрозил иракским курдам голодом, если независимость будет объявлена. В любом случае результаты референдума будут использоваться курдскими лидерами как рычаг давления на Багдад.

Суд в Испании заблокировал 140 сайтов с информацией о намеченном на 1 октября референдуме о независимости Каталонии.

США снова расширили санкции против Северной Кореи. В списки попали еще восемь банков и 26 физических лиц.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в Сорбонне с планом по реформированию Евросоюза. Он предлагает создать единую европейскую армию и общеевропейское агентство по делам беженцев.

Из рубрики “невиданная разнузданность”.

Twitter тестирует возможность расширения лимита твита до 280 знаков.

тестирует возможность расширения лимита твита до 280 знаков. Британский сайт Clinic Compare, созданный для сравнения разных больниц, решил заняться собственными исследованиями и пришел к гениальному выводу: самой нездоровой страной в мире является Чехия, а самой здоровой – Афганистан. Основывается это все на том, что в Чехии (по данным ВОЗ) пьют много пива, курят и веселятся. А это способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний (а также популярности Чехии среди британских туристов).

Три ссылки начнем скульптурами и закончим поп-культурой:

Дмитрий Волчек рассказывает о выставке “Скульптурные проекты” в Мюнстере, которая проводится раз в 10 лет: “Я взял слово "скульптуры" в кавычки, поcкольку это вовсе не то, что представляет себе человек, только что побывавший на "Аллее правителей России" и возложивший гвоздики к бюсту Юрия Андропова работы Зураба Церетели”.

Белоснежный мохеровый пуф Тони Данна и Фионы Рэби на ощупь кажется невинной детской игрушкой, но по форме отсылает к ядерному взрыву. Отрывок из книги Деяна Суджича “В как Bauhaus”, в котором рассказывается о творчестве основоположников спекулятивного дизайна.

“Матильда” теперь главный столп российской поп-культуры. Здесь историк Алексей Кулегин хорошо излагает всю историческую подоплеку известного фильма (как встречались наследник и балерина, что об этом думали император и императрица и пр.). Если же вы все это уже знаете наизусть, то вот отрывок из исследования Елены Марасиновой о том, как формировались в России XVIII века представления о “простом и невежественном народе”.

Искренне ваши,

Семь-сорок