Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

ЕСПЧ взыскал с России 20 тысяч евро за неоказание помощи онкобольной

Европейский суд по правам человека (архивное фото)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить 20 тысяч в связи со смертью осужденной Оксаны Семеновой, страдавшей от онкозаболевания. Об этом сообщил правозащитный проект "Зона права".

У Семеновой обнаружили рак в июле 2015 года. Через два месяца болезнь достигла неоперабельной стадии. Медицинская комиссия просила освободить осужденную, поскольку в тюремной больнице не было лекарств, чтобы облегчить ее страдания. Суд отклонил это требование. В апреле 2016 года больная умерла.

Представители России в суде заявляли, что осужденная "внесла свой вклад" в летальный исход. Однако ЕСПЧ постановил, что Семеновой не была оказана необходимая медицинская помощь. 20 тысяч евро должны быть выплачены 14-летней дочери умершей.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG