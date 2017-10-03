ЕСПЧ взыскал с России 20 тысяч евро за неоказание помощи онкобольной

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить 20 тысяч в связи со смертью осужденной Оксаны Семеновой, страдавшей от онкозаболевания. Об этом сообщил правозащитный проект "Зона права".

У Семеновой обнаружили рак в июле 2015 года. Через два месяца болезнь достигла неоперабельной стадии. Медицинская комиссия просила освободить осужденную, поскольку в тюремной больнице не было лекарств, чтобы облегчить ее страдания. Суд отклонил это требование. В апреле 2016 года больная умерла.

Представители России в суде заявляли, что осужденная "внесла свой вклад" в летальный исход. Однако ЕСПЧ постановил, что Семеновой не была оказана необходимая медицинская помощь. 20 тысяч евро должны быть выплачены 14-летней дочери умершей.