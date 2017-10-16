Лондон: европейцы будут работать над сохранением соглашения с Ираном

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в понедельник в Совете по иностранным делам ЕС заявил, что европейцы будут работать над сохранением ядерного соглашения с Ираном. Джонсон говорил с журналистами накануне очередной встречи министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге и прокомментировал решение президента США Дональда Трампа денонсировать совместный всеобъемлющий план действий с Ираном, многостороннюю сделку, достигнутую в июле 2015 года по ликвидации иранской ядерной программы.

В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп заявил об отказе "утвердить" ядерное соглашение с Ираном, поскольку Тегеран, по его словам, не выполняет всех его условий. Официально Соединенные Штаты не выходят из соглашения, однако Трамп дал Конгрессу шестьдесят дней, чтобы обсудить возвращение санкций против Ирана. Если санкции будут возвращены, это фактически будет означать конец участия Вашингтона в "ядерной сделке", котрая предусматривает поэтапную отмену ограничений в отношении Тегерана в ответ на его отказ от ядерной программы.

Остальные участники заключенного в 2015 году соглашения с Ираном - Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай - выступают за его выполнение. Документ был одобрен Советом Безопасности ООН.