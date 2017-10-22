Навальный отказался комментировать планы Собчак участвовать в выборах

Оппозиционер Алексей Навальный отказался комментировать решение телеведущей Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. "Пока не комментирую. Может быть, потом", - цитирует оппозиционера "Интерфакс".

В воскресенье Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного митинга в Нижнем Новгороде. Сегодня, как ожидается, политик встретится со своими сторонниками в Астрахани.

Собчак 18 октября заявила о намерении баллотироваться в президенты. Она признала, что встречалась с Владимиром Путиным перед тем, как объявить о своем решении, однако отвергла причастность Кремля к своему выдвижению. Собчак назвала себя кандидатом "против всех".

Навальный, который также намерен участвовать в выборах президента, ранее подверг Собчак критике, назвав телеведущую "карикатурным либеральным кандидатом". Собчак в ответ обвинила Навального в расколе оппозиции, предложив при этом "объединить усилия".