"Наша задача – катапультировать Вову"

9 октября Мещанский суд Москвы, удовлетворив ходатайство ФСБ, заочно арестовал оппозиционера Вячеслава Мальцева, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму на митинге 6 мая, и объявил его в международный розыск. В своем твиттере политик откликнулся на это решение так: "*** им на рыло, а не Мальцева".

В 2016 году Мальцев участвовал в выборах в Госдуму и во время теледебатов говорил, что главный тормоз для России – это Путин, советовал отправить "царя" в дурдом, в тюрьму или посадить на кол. В апреле 2017 года Мальцева задержали в Саратове, выломав дверь квартиры, и отправили самолетом в Москву. Против него было возбуждено дело по статье "Создание экстремистского сообщества". В июле Мальцев покинул Россию и находится во Франции.

На YouTube-канале "Артподготовка" оппозиционер разъясняет свою программу: отстранение от власти "Путина и его шайки" с последующим трибуналом; прекращение агрессивных войн и подписание мирного договора с Украиной, признание преступной деятельности спецслужб, люстрация, полная экономическая амнистия...

Вячеслав Мальцев рассказал Радио Свобода о своей уверенности в том, что в России грядут большие перемены:

– Я набрал ваше имя в "Гугле", и первое, что мне предложил поиск, – это словосочетание "Вячеслав Мальцев революция". Я знаю, что вы назначили революцию на 5 ноября, ведете на своем канале отсчет до этой даты, осталось довольно мало времени. Почему 5 ноября, нужно ли это воспринимать буквально или это метафора?

Очень хорошие стартовые позиции у России, но есть одно препятствие, имя этого препятствия – Вова, фамилия его Путин

– Сейчас такое время, когда меняется общественно-экономическая формация, это совершенно очевидно. Информационный мир побеждает. Обычно такие вещи, как смена общественно-экономических формаций, происходят революционным путем там, где этого не хотят, и эволюционным путем там, где этого хотят. В России явно не хотят прихода нового, пытаются отгрести в феодализм, даже в рабовладельческий строй, поэтому революция неизбежна, и, она, конечно, здесь будет. Я подумал, что информационный мир требует точной даты. Поэтому это такая небольшая провокация: когда сказано, когда произойдет революция, со всех сторон начинают к ней готовиться: и с той, которая не хочет, и с той, которая хочет, то есть качели раскачивают с двух сторон. Соответствующим образом эта информа сама себя наполняет, начинает жить собственной жизнью, дает людям возможность задуматься: они где, на какой стороне? Они с прошлым, с Путиным, с его кооперативом "Озеро", который разворовывает страну, с теми, кто угнетает народ, с теми, кто отправил нас в самые последние ряды среди стран, входящих в ООН, или с теми, кто хочет, чтобы Россия была передовая, с теми, кто хочет, чтобы Россия в информационном мире доминировала, а к этому есть предпосылки серьезные. Ведь вторым языком интернета является русский язык, не китайский, не хинди, не испанский, не французский, а русский язык! Очень хорошие стартовые позиции у России, но один есть барьер, одно препятствие, имя этого препятствия – Вова, фамилия его Путин. Поэтому тут совершенно очевидно, что надо было когда-то принимать решение. Пятое число почему? Потому что сто лет Октябрьской революции седьмого числа. Если бы было у нас седьмое число, восприняли бы это как коммунистическую красную революцию, а она вовсе не коммунистическая.

– Хорошо, наступает 6 ноября, революции нет. "Два человека выйдут, покурят и разойдутся", – цитирую комментарий в вашем YouTube-канале. "Революцию из теплой Франции не делают по Скайпу", – пишет один из комментаторов. Что вы им ответите?

16-летние юноши не могут выбрать правильный путь, потому что есть Вова, которому 65 лет, и он этот путь выбрал за них

– Мы говорим об информационном мире, а в информационном мире революция несколько другая, чем во всех остальных. Грядет новая общественно-экономическая формация. Если пятого числа вдруг по какой-то причине не происходит революции, то она происходит 18 марта 2018 года. Крайняя точка есть, и ее поставил не Мальцев, ее поставил Путин, который возжелал снова куда-то избираться и продолжает быть самым главным. Ему на день рождения присылали поздравления, всякие сатрапы желали ему выбрать правильный путь. Ему 65 лет, а он должен выбирать правильный путь, как будто ему 16! А вот 16-летние юноши не могут выбрать правильный путь, потому что есть Вова, которому 65 лет, и он этот путь выбрал за них. То есть получается такая ситуация, что он решил уже судьбу одного поколения, сейчас решает судьбу второго поколения. Разве это поколение допустит? Нет, конечно. Каждый раз, когда меняется общественно-экономическая формация, происходят различные революции. Гегемоном этой революции является передовой класс, тот класс, в руках которого сосредоточены самые передовые средства производства. Впервые в истории человечества самые передовые средства производства сосредоточены в руках у неимущего класса, это класс молодежи. Ничего не имеют абсолютно, но имеют самые передовые средства производства – компьютеры, гаджеты и так далее. А самое главное, мы же понимаем, что производительные силы состоят не только из орудий производства, они еще состоят из тех, кто имеет навыки на них работать. Так вот навыки работать на этих самых передовых средствах производства есть только у молодежи, нет их ни у какого Путина, ни у его сатрапов, ни у кого. И не могут они, как в капиталистическом мире, просто тупо нанять эту молодежь, и не могут они, как при феодализме, сделать их своими крепостными или, как при рабовладении, сделать их рабами. Потому что меняется общественно-экономическая формация, формула "товар-деньги-товар" уже не работает. Информационный мир дает массу информационного товара абсолютно бесплатно. И люди туда вкладывают свой труд совершенно бесплатно. Это уникальная ситуация. Конечно, эта ситуация вынесет и Вову, и всех остальных, просто нафиг сметет.

– Белоруссия, Казахстан, там примерно такие же правители находятся у власти дольше, чем Путин. Все попытки их смести оканчиваются только укреплением их власти.

Вы что думаете, в Белоруссии вечно будет Лукашенко, а потом, когда он уйдет, будет Коля? Да не будет этого!

– Я говорю о конечном этапе. Вы что думаете, в Белоруссии вечно будет Лукашенко, а потом, когда он уйдет, будет Коля? Да не будет этого! Информационный мир там такой же, так же точно развивается, скоро все эти диктаторы, мягко их называю, улетят, не будет ни одного диктатора. Не потерпит информационный мир диктатуры. Более того, информационный мир не потерпит и старой формы правления. Та форма правления, которая сейчас существует в большинстве стран неолиберализма, не может работать. Потому что информационный мир требует прямой демократии, когда каждый мальчишка, который умеет пользоваться гаджетом, гораздо умнее, гораздо приспособленнее, чем кто-то, кто им управляет. Каждый мальчишка должен принимать участие в управлении. Как возможно это управление? Очень просто, через те же самые гаджеты. Как сейчас в Эстонии люди голосуют по различным карточкам. Как возможно? Чтобы на должности, включая самую высшую, руководящий человек избирался, именно избирался, не назначался, на один срок. Не более одного срока! Чтобы не было никакой секретности, потому что секреты только для того, чтобы нас грабить, для того, чтобы темные делишки делать. Должны быть видеокамеры в кабинете, микрофоны: всё, что делает должностное лицо, это лицо должно делать в облаке, доступ к облаку должен быть у каждого, каждый может войти и посмотреть, чем он там занят, работает он или пасьянсы раскладывает. И тогда всё будет в порядке. Это не завтрашний день, к этому человечество движется, сто процентов к этому человечество придет, потому что нет другого пути. Электронные деньги, информационный мир – это единственный путь для человечества. Назовите любой другой, не работает другой путь.

– Вы обращаетесь к молодежи, которая живет в информационном мире, но ваши сторонники – люди другого круга и другого возраста. Как бы вы описали своего идеального сторонника?

Именно школьники, именно хипстеры являются гегемоном

– Я знаю своих идеальных сторонников – это мужчины от тридцати лет до пятидесяти, политически активный возраст. У нас много и женщин, и даже бабушек у нас много, они очень активные, но основная масса, 85% – это как раз мужчины этого возраста.

– То есть это не школьники, не хипстеры, которые выходят за Навального?

– Да, конечно. Хотя я считаю, что именно эти школьники, именно эти хипстеры являются гегемоном, безусловно.

– Знаю, что вы были знакомы с одним из столпов нынешнего режима, Вячеславом Володиным. Что это за человек? Вы можете представить, что он при каких-то условиях возьмет и отдаст власть этому "гегемону"?

Володин очень хорошо умеет все считать и очень хорошо прокладывается под систему

– Да, конечно, могу представить. Он очень хорошо умеет все считать и очень хорошо прокладывается под систему. У него талантище именно так действовать, приспосабливаться. Он мимикрировать может совершенно свободно – из коммуниста в либералы, из либерала в путинца, у него нет особо устоявшихся политических взглядов, жестких политических принципов. Так что какие правила игры будут, под такие он и будет подстраиваться.

– Вы тоже когда-то состояли в "Единой России", были не последним человеком в Саратовской области. Когда наступило ваше прозрение?

– Я изначально понимал, что Путин – это тот человек, который приведет Россию в яму. Вступление мое в "Единую Россию" – это была попытка организовать там оппозицию Путину. В 2003 году я увидел, что не получается никакой оппозиции. Там находились Шаймиев, Лужков в этой "Единой России", собственно туда Володин меня и затащил с Говорухиным на пару. Причем я Говорухину поверил, потому что он шел на первых президентских выборах против Путина, я работал в его штабе абсолютно бескорыстно, делал всю работу, потому что я хотел, чтобы Путина не было или хотя бы чтобы народ задумался, что он творит, кого он тащит в президенты.

Вступление мое в "Единую Россию" – это была попытка организовать там оппозицию Путину

Потом, когда я увидел, что происходит объединение "Единство" и "Отечество – вся Россия", я подумал, что наверняка Примаков, Лужков и все остальные не захотят окончательно прогнуться, начнется кризис когда-нибудь и Путина можно будет катапультировать. Видите, я ошибся немножко. Когда понял, а понял я это в 2003 году, я ушел из "Единой России".

– В 2016 году вы были единственным человеком, который во время дебатов решительно выступил против Путина, и это увидели миллионы телезрителей. Вы сказали, что есть варианты: посадить его в дурдом, в тюрьму или на кол. И вокруг этого возникло облако конспирологических домыслов – как вообще такое было сказано по телевидению, нет ли здесь какого-то заговора… Может быть, Мальцев работает на кого-то, может быть, это все спланировано? Как вам это тогда удалось?

Эта пятая колонна реальная, находится внутри путинского режима и пытается его развалить

​– Это был прямой эфир, потому и удалось. Я, конечно, часто действую экспромтом, но эти вещи уже были сказаны неоднократно в программе "Артподготовка", неоднократно писались в "Твиттере", поэтому мне ничего не надо было выдумывать. Помните, я предложил проголосовать, кто против Путина. На трибуне поднялась только одна рука – это я, остальные, кто дебатировал, не подняли руки, а в зале – ползала. Я открою тайну, там не было ползала, потому что там все-таки было очень много массовки, которой платят деньги, хотя из этой массовки многие тоже подняли, где-то процентов 40, но было показано оператором так, что как будто это весь зал. Можно сказать, что Мальцев опять с кем-то договорился. Я ни с кем не договаривался, люди сами все делали. И вообще самоорганизация – это очень важная часть информационного мира. Людей, которые на телевидении мне помогали, я не знал до этого. Я захожу в студию, и мне показывают, чтобы я ко второму месту подошел. Человек, который в студии стоит, шепчет мне: по жеребьевке ты последний. "Я по жеребьевке последний". Да, пожалуйста, вам последнее место, самое, конечно, приятное, самое хорошее. Кто-то пытается развести, но люди, которые здесь же, помогают. Я их не знаю, я их никогда не видел. Просто у нас есть общее – мы не хотим этого режима. Поэтому какие-то конспирологические версии – да, можно тащить, что есть определенный заговор пятой колонны против Путина. Но эта пятая колонна – не та пятая колонна, про которую рассказывают эти отмороженные, у кого православие головного мозга, нет, эта пятая колонна реальная, находится внутри путинского режима и с идеологической позиции пытается этому режиму мешать и пытается его развалить. Это очень правильно. Если бы не эти люди, то я бы сейчас находился в тюрьме, а не за рубежом.

– Вас вчера заочно арестовали. Вы говорили о том, что и вы готовитесь, и ваши противники готовятся к революции. Наверное, это решение Мещанского суда – один из признаков этой подготовки противной стороны.

– Да, конечно, безусловно.

– Вы восприняли это с юмором, судя по вашему твиттеру…

– Что же, я не знал, что меня арестуют, что ли? Если они 3 июля возбудили дело по каким-то надуманным основаниям, по выступлению на улице Сахарова 6 мая. Позвольте, 6 мая я выступил, сказал, что надо менять режим, да здравствует революция, и это является экстремизмом? Это просто очень смешно. Ни в одной стране мира, даже в России это не является экстремизмом. Нашли каких-то ушлепков в Калуге, которые дали заключение, что это экстремизм. Такие же ушлепки сейчас дают заключение, что книжка Носова – это экстремизм, "Чиполлино" – экстремизм, прочие такие вещи. Но это особенность путинского режима, маразм дошел до крайней точки.

– Вы сказали, что это месть вам со стороны спецслужб, со стороны ФСБ. Я прочитал вашу программу, вы предлагаете вообще все спецслужбы распустить. Это довольно утопично. Что, все тысячи и тысячи людей, которые сейчас при путинском режиме живут припеваючи, окажутся нищими на улице? Сразу будет следующая революция.

Во всех странах мира задерживают крупные партии кокаина, а в России нет. Потому что перевозкой кокаина спецслужбы занимаются

​– А почему они нищими на улице окажутся? Что, они не найдут, чем себя занять? Это первое. А второе: с какой стати мы их должны кормить? Вооруженных людей зачем нам кормить? Потому что у них есть оружие? Поэтому мы их должны кормить, как рэкетиров? Давайте наберем тогда рэкетиров, если нам кого-то надо кормить вооруженного, может быть, они будут себя вести более человечно. Не нужен народу никто! Какие спецслужбы? Что делают спецслужбы – дома взрывают? Когда есть спецслужбы, тогда опасности огромные для народа. Единственным источником власти, по моему пониманию, по пониманию классических либералов, является вооруженный народ – вторая поправка к Конституции США, недаром же она написана, именно вооруженный народ. Но неолибералы боятся вооруженного народа. Не знаю почему, надо у них спросить. А спецслужбы более лабильны к таким же спецслужбам, как они сами, они всегда находят общий язык. Террористические угрозы – то, что им нужно прежде всего. Не было бы спецслужб, не было бы и террористов, они как две стороны одной медали. Посмотрите, что изменилось, например, во Франции с точки зрения террористической опасности после того, как ввели особое положение: дали колоссальные полномочия, средства огромные спецслужбам. Что изменилось? Ничего не изменилось, все так же абсолютно. То есть можно было бы этого ничего вообще не делать. Как спецслужбы повлияли на то, что мужик сумасшедший в Ницце на машине передавил огромное количество людей ни в чем неповинных? Никак не повлияли. То есть обычные люди вооруженные, если бы они были в том месте, они бы повлияли гораздо лучше, чем спецслужбы, которые где-то сидят, что-то вынюхивают, на самом деле занимаются своими собственными делами. Основная масса спецслужб России чем занимается? Бизнесом занимается, причем криминальным, отмывает деньги, мы это прекрасно знаем. А знаете, почему крупные партии наркотиков в России не задерживают? Во всех странах мира задерживают крупные партии кокаина, а в России нет. Потому что перевозкой кокаина спецслужбы занимаются. Мы это все прекрасно знаем, поэтому зачем они нам нужны. Это абсолютно не утопично, с какой стати это утопично? Есть фактически криминальные организации, которые сидят на шее у народа, этот народ погоняют, этот народ чморят, закрывают его в тюрьмы, если кто-то что-то против ветра пукнет, если кто-то разместил отрывок из Носова или выдержку из "Чиполлино", они сразу начинают звонить и запугивать. С какой стати?

– Вы упомянули Францию, я как раз хотел спросить вас об опыте европейской жизни. Интегрируетесь ли вы во французское общество или живете только мечтой о возвращении в Россию? И думаете ли вы, что обстоятельства могут так сложиться, что вам придется жить в эмиграции еще годы и годы?

– Да не будет никаких годов, о чем вы говорите? В любом случае, даже если вдруг по какой-то причине 5 ноября чего-то не получается, есть крайняя точка – это день выборов Путина. Я думаю, никаких шансов у них нет в любом случае. У меня не было времени интегрироваться в европейское общество, я работаю, занимаюсь тем, чем я всегда занимаюсь. Поэтому особо я об этом не задумываюсь. Я не связываю свою судьбу ни с какой другой страной мира, кроме России. Мне очень важно, чтобы в России все было нормально. Я знаю, что вы либеральным каналом являетесь, я хочу обратиться к либералам. Большая часть либеральной публики, которая никогда меня не слышала, не знает, о чем я говорю, писали вчера в комментариях под этими решениями, что меня арестовали: "наконец-то фашиста арестовали". Я такой же фашист, как вы марксисты! Вы вначале поймите, о чем идет речь. Я обращаюсь к неолибералам: вы гораздо меньшие либералы с точки зрения классического либерализма, чем я. Вы боретесь за свободу слова? Нет, вы не боретесь, у вас какие-то слова можно говорить, а какие-то нельзя. А мы боремся за общую свободу слова, мы боремся за свободу информации, за все классические либеральные ценности, за которые почему-то прекратили бороться вы. Но в любом случае эти классические либеральные ценности в будущем информационном мире будут доминировать. И нет другого пути никакого.

– А если 18 марта Владимира Путина изберут и он будет править и дальше? Почему вы это исключаете?

Советскую фантастику стали реализовывать на Западе, а тот ужас, который описывался на Западе, стал Путин реализовывать

– У меня мистическое сознание. Потому что это гибель для России. Россия и так находится в жопе мира, извиняюсь за такое выражение. Если Путин пробудет еще какое-то время… Вы же видите, что происходит – налоги на собачек с кошками, какие-то совершенно фантасмагорические вещи, которые присущи только сказкам или уродским фантастическим произведениям. Вы бы обратили внимание на одну особенность, что фантастические произведения, которые писали на Западе в 70-е годы, это были какие-то страшные совершенно вещи, антиутопии, а те, которые писали в Советском Союзе, они такие теплые, красивые. В результате произошло прямо противоположное: советскую фантастику стали реализовывать на Западе, а тот ужас, который описывался на Западе, стал Путин реализовывать. Как бы он ни реализовывал этот ужас, но не может быть ужас без конца, все это когда-нибудь кончится. Безусловно, чем раньше это кончится, тем больше у России шансов быть среди передовых стран. Чем дольше протянется путинский режим, тем ближе к Ким Чен Ыну мы откатимся. Как это ни парадоксально, у Северной Кореи есть некий вариант. Допустим, что-то случается с этим Ким Чен Ыном, падет режим и Северная Корея объединится с Южной, все, более-менее сразу же становится нормальной страной, происходит некий качественный скачок, который, может быть, еще Корею в передовики выведет везде. А у нас нет Южной России, нам не с кем объединяться. Если мы это сами сделаем, то все получится, а если мы будем ждать, как Восточная Германия или Северная Корея, чтобы с кем-то объединиться, ничего не получится, мы ни с кем не можем объединиться. Наша главная задача все сделать самим, катапультировать Вову и двигаться в том ключе, который мы выберем.