В Иваново после "беседы" о Навальном уволили учительницу

В Иваново уволили учительницу, которая отругала девятиклассников за то, что они поддержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает интернет-издание IvanovoNews.

Во время "воспитательной беседы" преподавательница школы №14 кричала и оскорбляла учеников. Она также заявила, что выборы в России – "шапито". Накануне в YouTube была опубликована запись этой "беседы". Сегодня стало известно, что учительницу, имя которой не называется, уволили за нарушение профессиональной этики и закона "Об образовании". В администрации Иваново принесли извинения за высказывания преподавательницы.

После организованной Навальным антикоррупционной акции 26 марта во многих учебных заведения страны начали проводить так называемые "открытые уроки" и лекции о "пятой колонне" и "предателях". В Самаре двух учеников лицея вызвали к психологу из-за разговора об оппозиционере. Во Владимире школьникам, которые выступили в поддержку Навального, угрожали изъятием из семьи. Студентам некоторых вузов показали видеоролики, в которых оппозиционер сравнивается с Адольфом Гитлером.

Российский федеральный закон "Об образовании" запрещает работникам учебных учреждений использовать образовательную деятельность для любой политической агитации и пропаганды. Несмотря на это, в школах и вузах регулярно проходят так называемые "уроки патриотизма". Лекции о борьбе с коррупцией российские власти называют "опасной тенденцией".