Россия не выдаст Черногории Анание Никича, обвиняемого в терроризме

Россия не выдаст Черногории Анание Никича, власти которой добиваются от России его экстрадиции, поскольку он получил статус беженца и не может быть выдан. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры России в среду.

В заявлении говорится, что Генеральная прокуратура России рассмотрела запрос министерства юстиции Черногории о выдаче Анание Никича для привлечения к уголовной ответственности. "На основании Федерального закона Никич признан беженцем на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. В связи с этим в соответствии с положениями Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года отказала в запросе Черногории.

На родине Никич проходит в качестве обвиняемого по делу о терроризме и попытке государственного переворота в октябре 2016 года. Никич был переводчиком оппозиционного "Демократического фронта", чьи лидеры также проходят по этому делу. В апреле в черногорских СМИ сообщалось о задержании Никича в Ростовской области. В последние месяцы в Черногории идет суд над заговорщиками, которые, как считает следствие, были связаны с готовившейся при содействии российских структур операцией по свержению черногорского правительства.