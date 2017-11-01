Типичный для эпохи костюм

Доброе утро!

Жертвами теракта в Нью-Йорке стали восемь человек, не менее 11 пострадали. Водитель фургона выехал на велодорожку в нижнем Манхэттене и проехал 20 кварталов, сбивая велосипедистов. Потом он врезался в школьный автобус, выскочил из машины с криками “Аллах велик” и был ранен полицией. В тяжелом состоянии он находится под охраной в больнице.

За рулем, по данным американской прессы, находился 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Хабибуллаевич Саипов, который приехал в США в 2010 году и жил во Флориде. Фургон он взял на прокат в Нью-Джерси. Число пострадавших, возможно, еще будет расти.

Накануне в Петербурге отметили вторую годовщину теракта на борту самолета, летевшего из Египта в Пулково – тогда жертвами взрыва, ответственность за который взяло на себя “ИГ”, стали 224 человека.

После этого неловко переходить к новостям российской предвыборной кампании.

Из предвыборного штаба Ксении Собчак ушел главный политконсультант, сославшись на неразбериху и отсутствие денег.

В Иркутске бизнесмену, предоставившему площадку для акции Навального (на территории мебельного центра, который ему принадлежит), неизвестные преподнесли свиную голову. Настоящую.

В Кемерово у координатора штаба Навального Ксении Пахомовой уволили с работы мать, отчислили из магистратуры бойфренда и грозят уволить бабушку.

В Петербурге участника митинга 7 октября Рафаэля Гайнутдинова задержали уже в третий раз. Два ареста он отсидел, теперь, видимо, будет новый. Гайнутдинов – участник движения “Артподготовка”, недавно признанного в России экстремистским.

В Москве задержали главу городского штаба Навального Николая Ляскина, но потом отпустили – под подписку о явке.

Новости свободной прессы.

Журналистка “Эха Москвы” Ксения Ларина временно уехала из России – в связи с тем, что телеведущий Владимир Соловьев назвал ее “откровенной сволочью” (в ответ на то, что она назвала его “скотиной”). Алексей Венедиктов передал следствию данные об угрозах в адрес Татьяны Фельгенгауэр, нападение на которую было совершено в редакции 23 октября. Угрозы, впрочем, тоже исходили от Соловьева.

Ксения Ларина временно уехала из России – в связи с тем, что телеведущий Владимир Соловьев назвал ее “откровенной сволочью” (в ответ на то, что она назвала его “скотиной”). Алексей Венедиктов передал следствию данные об угрозах в адрес Татьяны Фельгенгауэр, нападение на которую было совершено в редакции 23 октября. Угрозы, впрочем, тоже исходили от Соловьева. По данным “Новой газеты в Петербурге”, структуры “личного повара Путина” Евгения Пригожина интересуются покупкой двух городских независимых изданий – “Делового Петербурга” и “Фонтанки” (последняя любит и умеет писать о Пригожине). В “ДП” говорят, что издание будет продано структурам Ковальчука, а в “Фонтанке” – что “хотят купить” еще не значит “готовы продать”.

Паранормальных явлений два: Песков объяснил, что про сбор биоматериалов россиян неназванными врагами Путину донесли спецслужбы, а Financial Times клевещет, что глава ВТБ Андрей Костин ходит на вечеринки в костюме Сталина (в пресс-службе пояснили, что это просто типичный для эпохи костюм).

Сегодня в России вступает в силу закон о блокировке сервисов, позволяющих получить доступ к заблокированным ресурсам, Путин летит в Тегеран, где будет общаться с президентами Ирана и Азербайджана, а в Россию снова начнут поступать турецкие помидоры.

Теперь Украина.

В Москве арестован бывший глава “Нафтогаза” Украины Игорь Бакай (с 2004 года, когда победил Ющенко, он живет в России, где получил гражданство). Бакая обвиняют в том, что он украл много денег у Алишера Усманова. В Украине Бакаева тоже обвиняют – но в злоупотреблении служебными полномочиями.

В Киеве задержан Александр Аваков, сын министра внутренних дел Арсена Авакова, по делу о закупках слишком дорогих рюкзаков для нужд украинской армии (по сто долларов каждый).

В связи с убийством Амины Окуевой в понедельник близ Киева заведено уголовное дело о заказном убийстве. Здесь о судьбе Окуевой и ее перемещении из чеченского подполья в Украину рассказывает Анна Немцова, взявшая у Окуевой последнее интервью. А здесь рассказывается о чеченской диаспоре в Украине.

Политические убежища, целых два.

Отстраненный от власти глава Каталонии Карлес Пучдемон сказал на пресс-конференции в Брюсселе, что не станет просить политического убежища в Бельгии и признает выборы в регионе, намеченные на 21 декабря. В то же время он нанял себе адвоката, ранее представлявшего интересы баскских сепаратистов. Да и в Бельгию он уехал не случайно – это единственная страна ЕС, которая принимает заявления о политическом убежище от граждан ЕС, хотя и предоставляет его крайне редко.

сказал на пресс-конференции в Брюсселе, что не станет просить политического убежища в Бельгии и признает выборы в регионе, намеченные на 21 декабря. В то же время он нанял себе адвоката, ранее представлявшего интересы баскских сепаратистов. Да и в Бельгию он уехал не случайно – это единственная страна ЕС, которая принимает заявления о политическом убежище от граждан ЕС, хотя и предоставляет его крайне редко. Зато предполагаемый участник предотвращенного государственного переворота в Черногории Анание Никич получил убежище в России.

В Молдове бурно обсуждают, на каком языке они говорят, на румынском или на молдавском. Президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести по этому вопросу референдум. Осталось только решить, на каком языке его проводить.

В Германии вот точно знают, что говорят на немецком – с тех пор, как Мартин Лютер перевел на него Библию. Вчера вся страна отмечала юбилейный День Реформации – 500-летие 95 тезисов. О том, кем сегодня является для Германии Мартин Лютер, рассказывается здесь (только видео), а влияние Реформации на развитие научного знания в Европе объясняется тут.

Три ссылки начнем с другого юбиляра:

Главному митьку Дмитрию Шагину исполнилось 60 лет, по каковому случаю юбилейный материал: “На протяжении последних примерно 20 лет каждое интервью начинается обычно так: «Что-то про вас ничего не слышно»”.

“Гражданин собака”. Очень хороший разговор о правах животных с австрийским политиком Мартином Баллухом. Баллух борется за то, чтобы предоставить животным гражданство. (Баллух – бывший физик, позднее – доктор философии).

Два материала о ситуациях, в которых никто не хочет оказаться, но от которых никто не застрахован. “Как я лежал в рехабе”, свидетельство Ильи Пинаева, и рассказы о людях, которые пытаются найти новую работу после 45 лет.

Искренне ваши,

Семь-сорок