"Ада я не ожидаю"

Предвыборный штаб Ксении Собчак ищет специалистов и обновляет команду после ухода из нее политтехнолога Алексея Ситникова. Об этом Радио Свобода в программе "Лицом к событию" заявил известный медиаменеджер и политконсультант Игорь Малашенко. Сейчас Малашенко и его коллеги разрабатывают стратегию предвыборной президентской кампании Ксении Собчак.

–​ Когда ваша супруга журналистка Божена Рынска вошла в большую политику в 2011-2012 годах, то ее жизнь превратили в ад. Корреспонденты НТВ караулили ее у входа в подъезд, устраивали провокации, вам приходилась защищать любимую женщину, буквально бросаться на камеры. Нет ли у вас опасений, что ваша жизнь превратится тоже в ад, если вы сейчас будет играть против власти?

– Могут быть проблемы. Возможно, они будут. Можно ли будет это назвать адом, я не знаю. Ну, что я вам могу сказать... Я немолод, и как писал Данте про ад, "здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета". Значит поэтому, если вам подает совет страх, значит, надо отваливать просто сразу, потому что вы не сможете выполнить свою функцию. Кроме того, я не рассматриваю Ксению Собчак как, не знаю, пламенную революционерку, которая будет строить баррикады в том или ином виде, призывать к революции и так далее. Напротив, я вижу в Собчак силу, которая способна принести какие-то изменения, но при этом без вот этих всех революционных всплесков. Поэтому ада я, честно говоря, не ожидаю.

–​ Праздник Навальному Собчак испортила, объявив о своих политических амбициях. Будете ли как-то с ним восстанавливать отношения? Или сегодня он конкурент, которого надо задвинуть далеко в сторону?

– Навальный другой. Это человек площадей, это человек, который способен повести за собой массы.

–​ Это хорошо?

– Это плохо!

–​ Почему?

Один человек никогда не может рулить страной в правильном направлении

– Это плохо. Потому что когда вы выводите массы, вы можете свергнуть власть, но только потом вы не знаете, что с этим делать. Или вы знаете, что можете сделать только одно – собственно, занять место диктатора и рулить страной в том направлении, которое вы считаете правильным. А один человек никогда не может рулить страной в правильном направлении.

–​ Не успели начать компанию, а уже скандал, от вас ушел политехнолог Алексей Ситников. Пожаловался, что денег нет, "царит неразбериха", "собирают столы, там даже принтера нет –​ и так во всем, все непонятно, и вся кампания была придумана на коленке".

– Во-первых, решение расстаться с Ситниковым было принято лично кандидатом, Ксенией Собчак. Он никуда не ушел, ему предложили покинуть штаб, что и произошло. Ксения человек достаточно решительный, не скажу авторитарный, но если она приняла какое-то решение, она будет настаивать на том, чтобы это решение было реализовано.

– Вы долгие годы были в тени. Что вас подтолкнуло вернуться в большую политику? Только работа с Ксенией Собчак или что-то еще?

– Одно появление Ксении Собчак на этой арене и ее заявление о том, что она будет баллотироваться в президенты изменило ситуацию. Во всяком случае, та часть нашего общества, которой не наплевать, реагирует на это очень живо. Кто положительно, кто отрицательно, но это уже политический эффект. Разумеется, это самое начало, но это означает, что она вступила на эту тропу. По моему убеждению, с этого пути она долго не сойдет. Политика – это вообще такое дело, которым можно заниматься всю жизнь, и я думаю, что для нее это длинная дистанция.

Полную версию телеинтервью с Игорем Малашенко смотрите в программе "Лицом к событию" в 19:05.