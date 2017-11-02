Сторонника Мальцева в Саратове обвиняют в подготовке теракта

В Саратове активист движения "Артподготовка", признанного в России экстремистским и запрещенного решением суда, обвиняется в подготовке террористического акта. Об этом сообщает портал "Медиазона" со ссылкой на адвоката Игоря Элифханова.

По словам юриста, 1 ноября в дом к Сергею Рыжову пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Активист утверждает, что они подбросили ему 200 граммов тротила и пять бутылок с зажигательной смесью. Рыжова обвиняют в том, что он собирался устроить теракт на Театральной площади Саратова 4 ноября.

В среду стало известно об обысках у еще одного члена "Артподготовки" – Дмитрия Пешкова из города Энгельс в Саратовской области.

В Москве двух сторонников Вячеслава Мальцева также судят по статье о терроризме. По версии следствия, Юрий Корный и Андрей Кептя собирались совершить поджог на Манежной площади.

Движение "Артподготовка" было признано экстремистским на минувшей неделе, после чего участились сообщения о задержаниях сторонников Мальцева. Сам оппозиционер покинул Россию, где его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам.