Адвокат Леонида Волкова заявил о нарушениях в деле оппозиционера

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил о нарушениях в деле Леонида Волкова, главы предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. В частности, по словам Жданова, в протоколе и копии протокола о задержании Волкова 29 октября в Нижнем Новгороде расходятся сведения о совершении правонарушения. "В оригинал протокола просто дописали, что Волков агитировал за публичное мероприятие, в копии протокола этого нет, грубейшее нарушение", – сообщил Жданов в фейсбуке. Он добавил, что, поскольку митинг Навального в Нижнем Новгороде не состоялся, Волкова фактически судят за "приготовление к административному правонарушению", что не предусмотрено российским законодательством.

Леонида Волкова обвиняют по статье о "неоднократных призывах к участию в несогласованном мероприятии". Дело было возбуждено из-за намерения Навального провести митинг в Нижнем Новгороде 29 октября. В настоящее время административный протокол в отношении Волкова рассматривает Нижегородский районный суд. Сегодня там прошло первое заседание после переноса рассмотрения дела из Москвы. На слушаниях Жданов перечислял нарушения в деле Волкова, в этот момент его прервал судья и перенес судебное заседание на 15 ноября.