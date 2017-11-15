Ошибка гражданского сотрудника

Доброе утро!

Вглядитесь в эту мутную картинку. На ней, по словам российского Минобороны (которые оно позже взяло назад), представлено “неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ”.

Довольно быстро выяснилось, что эта картинка – скриншот из проморолика стрелялки для мобильника, которую разработчик Byte Conveyor Studios разрабатывал-разрабатывал, да так и недоразработал за отсутствием финансирования. Проморолик был размещен на Youtube в 2015 году. Когда все это уже обсудили, Минобороны назвало свой твит “ошибкой гражданского сотрудника”. Но отказ США бомбить боевиков “ИГ” в Сирии ведомство все равно называет “объективным фактом”.

Впрочем, ничего исключительного в этом нет: по данным доклада Freedom House о свободе в интернете, “фабрики троллей”, работающие на государство, действуют в 30 странах мира.

По логике российских законодателей, важно лишь то, на какое государство работать. Сегодня Госдума намерена принять поправки к нескольким законам, которые позволят наделять СМИ статусом иностранного агента. Иностранный агент, по словам вице-спикера Думы Петра Толстого, должен будет удовлетворять одному из трех критериев: (1) быть зарегистрированным в другом государства, (2) получать иностранное финансирование, (3) получать финансирование от российских компаний с иностранным участием. Если это серьезно, то иностранным агентом можно признать почти любое издание, даже телеканал RT: у него же есть структура, зарегистрированная за рубежом. Впрочем, это и не важно, потому что решать, кто здесь агент, все равно будет российский Минюст.

Чтобы закончить с RT и его статусом “иностранного агента” в США. Здесь объясняется, как работает в Штатах закон FARA, а здесь разбирается, почему в заявлениях главы RT Маргариты Симоньян об ущемлении телеканала за границей очень мало правды.

Тем временем в комитете Совета Федерации по защите госсуверенитета придумали запретить иностранным агентам (любым, не только СМИ) работать в России без посредников. Сначала это кажется странным, но потом что-то начинает вспоминаться: вот есть, например, “Мемориал”-иностранный агент, а вот его “российский посредник”, личность в штатском, который всегда сидит в офисе, будто у него нет дел.

И стоит только начать вспоминать, как уже не остановиться. Reuters пишет, что Кремль обратился к российским компаниям с просьбой собирать позитивные новости. В качестве “рыбы” приводится такая: “Команда шахтера Евгения Космина в Западной Сибири установила месячный рекорд по добыче угля – 1,6 млн тонн”. Стаханова на Космина поменяли, а уголь на нефть – забыли.

А чтобы вам еще лучше вспоминалось, послушайте, как депутат Госдумы Анна Кувычко поет с кадетами из Волгограда песню “Если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой”.

Побед в боях с внутренними врагами две: (1) ФСБ отчиталась о задержании 69 членов организации “Таблиги Джамаат”, которая была основана в Индии в 1926 году, но в России считается экстремистской; (2) чеченец-гомосексуал Мовсар Эскарханов в сентябре рассказывал Time о преследованиях, которым подвергался в Чечне, а в ноябре уже извиняется в эфире телерадиокомпании “Грозный” перед чеченским народом и властями республики. (Истории случайных прохожих, которых “победили” в Москве в ходе предотвращения “революции Мальцева”, читайте здесь.)

Бои вокруг Навального идут с переменным успехом. С одной стороны, Навальному удалось отсудить у “Лайфа” 50 тысяч рублей, которые ему не доплатили как гражданскому журналисту за съемку самого себя во французском городе Руан, а другой суд отклонил иск активиста SERB, требовавшего от Навального миллион за то, что тот задел его чувства акцией 12 июня. С другой стороны, в Казани в девятый раз отказались согласовать митинг, приговоры сторонникам политика продолжают выносить по всей России (одного оштрафовали на 28 тыс. рублей за слово “митинг”, произнесенное на частной территории), а сегодня в Нижнем Новгороде будут рассматривать административное дело Леонида Волкова – тоже в связи с митингом (не состоявшимся).

Бывший губернатор Псковской области, а ныне и. о. секретаря генсовета “Единой России” и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак дал подробное интервью Ъ, в котором объяснил, что по делу об избиении Олега Кашина его на самом деле допрашивали сразу после избиения (просто мы об этом не знали), а все последующие показания исполнителей – “рейдерский захват интеллектуальной собственности”, business as usual, а Кашина просто “используют втемную”.

Сегодня будет новый день в суде над Алексеем Улюкаевым (теперь его разговор с Сечиным можно послушать и посмотреть) и новый день в суде над Никитой Белых (накануне он женился в СИЗО).

Но вернемся к Сирии. Она формально присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Как правительство Асада будет ограничивать вредные выбросы в атмосферу, никто не знает, но теперь единственной страной, не участвующей в договоре, являются США.

Минюст США проведет проверку и может открыть расследование деятельности фонда Клинтонов на предмет их связи с российским “Росатомом”. В то же время глава этого самого Минюста Джефф Сешнс объяснял на слушаниях в Конгрессе, что в период предвыборной кампании он все-таки знал о контактах штаба Трампа с представителями России, потому что председательствовал на совещании, в ходе которого Джордж Пападопулос предлагал организовать встречу Трампа и Путина, но поскольку он, Сешнс, про это честно забыл, то его отрицание факта таких встреч под присягой не следует считать ложью.

В США снова стрельба – некий человек в Калифорнии убил четверых и ранил еще по меньшей мере семь случайных людей.

На референдуме в Австралии легализовали гей-браки.

На этой оптимистичной ноте переходим к трем ссылкам:

Искренне ваши,

Семь-сорок

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