СМИ: в Сирии погиб россиянин из ЧВК "Вагнера" и еще 17 "добровольцев"

В Сирии погиб житель Мордовии Юрий Эбель, воевавший в составе частной военной компании "Вагнера" и ранее участвовавший в конфликте на востоке Украины. Об этом сообщило саранское издание Stolitsa-S со ссылкой на родственников погибшего.

По их словам, 20 октября группа из 18 "добровольцев", в которую входил Эбель, попала под обстрел, в результате которого никто не выжил. Родных погибшего россиянина, для которого это была уже пятая "командировка", оповестили 1 ноября; позднее они получили гроб с телом. О личностях других погибших издание не сообщает.

По данным независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team, которая обнаружила страницу предполагаемого погибшего в социальных сетях, Юрий Эбель ранее служил в одной из армейских частей, имеющих статус "гвардейских", т.е. относящихся спецназу ГРУ.

Обстоятельства предполагаемого увольнения Эбеля с военной службы неизвестны.

В середине октября CIT опубликовала доклад, согласно которому за последние месяцы в ходе боевых действий в Сирии погибли по меньшей мере девять бойцов ЧВК Вагнера. Министерство обороны России не признает существование ЧВК Вагнера и отрицает гибель россиян из состава военной компании в Сирии.