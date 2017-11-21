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Новости

СБУ выдворит из страны журналиста российского агентства ФАН

Представитель СБУ Елена Гитлянская

Служба безопасности Украины (СБУ) выдворит из страны журналиста российского Федерального агентства новостей, которое СМИ связывают с так называемой "фабрикой троллей".

Представитель СБУ Елена Гитлянская сообщила в Фейсбуке, что Игорь Петрашевич в своих статьях сознательно подрывал авторитет органов государственной власти на Украине и дискредитировал страну на международной арене.

Петрашевичу на три года запретят въезд на территорию Украины. В издании, где он работает, обвинили Киев в воспрепятствовании работе СМИ.

Сотрудники "фабрики троллей" (официальное название "Агентство интернет-исследований") пишут комментарии и заметки в социальных сетях для создания видимости массовой поддержки политики Кремля. О том, что Федеральное агентство новостей может быть связано с этой структурой, в марте сообщало издание РБК.

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