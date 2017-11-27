США: среди миротворцев ООН в Донбассе не должно быть граждан РФ

Администрация США выступает за то, чтобы в случае размещения на востоке Украины миротворческой миссии ООН в ее состав не включали граждан России. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью газете The Washington Post, опубликованном на сайте издания в воскресенье, 26 ноября.

В частности, Вашингтон считает, что миссия ООН должна иметь свободу перемещения по всему Донбассу и контролировать украинскую сторону границы с Россией. "Контингент должен иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала", – приводит газета слова спецпредставителя США.

План США, отметил Волкер, состоит в том, чтобы направить в Донбасс миротворческий контингент ООН, который бы не только обладал широкими функциями, но и имел бы большие полномочия по обеспечению безопасности. Стратегия Вашингтона базируется на предположении, что Путин стремится или по меньшей мере рассматривает возможность отказа от своих финансовых и военных обязательств на востоке Украины.

Идея США, сказал Волкер в интервью "Вашингтон пост", создать настоящую миротворческую силу, которая будет иметь не только свободу действий, но и будет пользоваться авторитетом на всех оспариваемых территориях. Силы должны иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в ней никакого российского персонала, сказал он.

Москва отклонила 26 из 29 пунктов предложений Волкера во время его встречи с представителем президента РФ Владиславом Сурковым. Но Волкер намерен продолжать переговоры. Минский процесс по урегулированию на востоке Украины застопорился прежде всего потому, что Россия не соблюдает прекращение огня, вывод тяжелого вооружения из Восточной Украины и открытие доступа к границе, заявил Волкер. Но если цель Путина состоит в том, чтобы остаться на Украине и дестабилизировать страну, не дать ей присоединиться к европейским институтам и сохранить контроль над буферной зоной, он никогда не согласится на миротворческую миссию, которая соответствует интересам Украины или западным условиям, отметил спецпредставитель США.