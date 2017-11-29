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МВД заявило об аресте нескольких бывших сотрудников "Роснефти"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин

В МВД России заявили об аресте нескольких бывших сотрудников госкорпорации "Роснефть". Их обвиняют в хищении 300 миллионов рублей. В числе арестованных бывшие сотрудники центрального аппарата "Роснефти". Имена обвиняемых в МВД не назвали.

Дело возбуждено по статье о "мошенничестве в особо крупном размере". Обвиняемые якобы подделали документы и перевели на счет неназванной дочерней компании "Роснефти" 300 миллионов рублей, которые затем были обналичены и похищены. Когда это произошло, не уточняется.

"Роснефть" с 2012 года возглавляет Игорь Сечин.

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