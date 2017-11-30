Власти России готовят ответ на лишение RT аккредитации в Конгрессе США

В Государственной думе и Совете Федерации России готовят "ответные меры" на лишение журналистов RT аккредитации в Конгрессе США. Об этом сообщают российские информагентства. В Госдуме утверждают, что эти "ответные меры" будут "зеркальными". В Совете Федерации призвали отреагировать на решение Вашингтона "как можно скорее, не затягивая".

На прошлой неделе в России был принят закон, согласно которому СМИ, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны "иностранными агентами". Закон был принят в качестве "ответных мер" на то, что финансируемый правительством России телеканал RT заявил о выполнении требования американских властей о регистрации своего подразделения как "иностранного агента" в США. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об "иностранных агентах" в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Накануне стало известно, что телеканал RT лишили аккредитации в Конгрессе США.

Ранее Министерство юстиции России направило Радио Свобода и телеканалу "Настоящее время" уведомление о возможных ограничениях в их работе. Такое же уведомление получил еще один проект корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" – сайт "Idel.Реалии", а также новый медиапроект Русской службы Радио Свобода – "Сибирь.Реалии". В письме Минюста не уточнялось, какие меры могут последовать после внесения изменений в законодательство.

29 ноября в Госдуму России был внесен законопроект, предусматривающий штраф до 5 миллионов рублей за нарушение порядка деятельности СМИ – "иностранного агента".