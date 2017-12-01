МОК дисквалифицировал российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву, аннулировав ее результат на Играх в Сочи из-за нарушения антидопингового законодательства.

Серебряной медали в женской эстафете, завоеванной Зайцевой, сборная России лишилась в результате дисквалификации Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

В решении МОК, опубликованном в пятницу, также говорится о пожизненном отстранении от будущих Олимпиад еще двух российских лыжниц – Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко.

За последние недели МОК лишил российских спортсменов более десяти медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а сборная России потеряла первое место в неофициальном зачете.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. После обнародования доклада многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований.