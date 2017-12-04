Сенатор США призвал не отправлять членов семей военных в Корею

Американский сенатор США Линдси Грэм, известный своим критическим отношением к Северной Корее заявил, что военные США должны начать отправить на родину членов семей, находящихся на базах в Южной Корее в условиях повышенной напряженности в отношениях с Пхеньяном. Грэм - сенатор республиканец от Южной Каролины - 3 декабря сообщил программе CBS Television Face the Nation о том, что по его мнению, "безумно отправлять супругов и детей в Южную Корею, учитывая провокации Севера".

"Пребывание военнослужащих в Южной Корее должно быть без командировкой без сопровождения. Поэтому я хочу, чтобы мы прекратили отправлять туда иждивенцев, и я думаю, что настало время начать выводить иждивенцев из Южной Кореи", - добавил Грэм, который входит в состав Комитета Сената по вооруженным силам. Грэм свыразил уверенность в способности администрации президента США Дональда Трампа справиться с конфликтом. "У него есть лучшая команда по национальной безопасности, которую я видел с тех пор, как я был в Вашингтоне", - сказал Грэм, который работал в Конгрессе с 1995 года.

Грэм сказал, что Соединенные Штаты приближаются к "упреждающей войне" с каждым новым испытанием ракеты или ядерного оружия северокорейцами.

В Соединенных Штатах насчитывается около 28 000 военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее, чтобы сдерживать агрессию из Северной Кореи. На Корейском полуострове возросла напряженность после того, как Пхеньян продолжил испытывать межконтинентальные баллистические ракеты и ядерное оружие в нарушение резолюций Организации Объединенных Наций.