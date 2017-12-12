Столтенберг вновь назначен Генеральным секретарем НАТО

НАТО вновь назначило Йенса Столтенберга Генеральным секретарем до 2020 года. Это произошло, как отмечает агентство Франс-пресс, в то время, когда Североатлантический союз проходит через самую крупную реорганизацию со времен холодной войны, чтобы противостоять угрозе со стороны России.

Бывший премьер-министр Норвегии, который вступил в должность в октябре 2014 года, столкнется с проблемой ядерного кризиса в Северной Корее, и очевидной амбивалентностью президента США Дональда Трампа в отношении НАТО.

Союз проводит амбициозные реформы своих структур - в частности, противостояние кибер угрозам и гибридным военным действиям. Североатлантический совет, основной политический орган принятия решений НАТО, заявил, что 29 членов НАТО согласились продлить мандат Столтенберга до 30 сентября 2020 года. Столтенберг, которому 58 лет, написал в Твиттере, что благодарен за продление своего мандата.

После аннексии Россией Крыма и военных действий на востоке Украины НАТО, как заявлял Столтенберг, ответило "пропорционально и взвешенно". НАТО увеличило силы быстрого реагирования на 40 000 человек, а также увеличило военное присутствие в восточной части НАТО группировками в странах Балтии и в Польше, а также увеличило присутствие на юго-восточном крыле НАТО.