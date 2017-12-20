Президент Южной Кореи предложил отложить совместные учения с США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил отложить крупные совместные военные учения с США до окончания зимних Олимпийских игр следующего года. По его словам, Пхеньян всегда приходит в ярость от демонстрации силы.

Это было первое подтверждение того, что Сеул стремится отложить ежегодные учения Key Resolve и Foal Eagle, которые обычно начинаются в конце февраля или в начале марта и продолжаются до конца апреля. Южная Корея проводит зимние Олимпийские игры в Пхёнчане с 9 по 25 февраля следующего года, а Паралимпийские игры начнутся 9 марта.

Олимпийская деревня находится всего в 80 километрах к югу от демилитаризованной зоны с Северной Кореей, которая теперь обладает ядерным оружием, и напряженность, как правило, возрастает во время учений, которые Пхеньян осуждает как репетиции для вторжения. Мун сообщил американскому телеканалу NBC, что два союзника, США и Южная Корея, рассматривают возможность отложить ежегодные маневры.

"Я сделал такое предложение США, и США сейчас его рассматривают", - сказал президента по пути в Пхенчхан, где он занимается подготовкой к Олимпийским играм. "Однако все зависит от того, как будет вести себя Северная Корея", - уточнил президент Мун. Он также выразил надежду на то, что Олимпиада поможет ослабить напряженность, возникшую на Корейском полуострове из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.

Организаторы Игр и Сеул заинтересованы в том, чтобы Север принял участие в том, что организаторы называют "Олимпиадой мира", однако участие Севера в спортивных соревнованиях на Юге во многом зависет от политической и военной ситуации на Корейском полуострове.