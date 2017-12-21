Научи нас дышать под водой

Все, что нужно знать рано утром 21 декабря
Доброе утро!
В России отметили столетие создания ВЧК – предшественницы нынешней ФСБ. Утром Марию Алехину задержали на Лубянке за поздравительный плакат. Сегодня суд.
Чуть позже свою акцию устроил Дмитрий Энтео (Цорионов) – он и его соратники украшали здание ФСБ наклейками "здесь чекисты убивали людей". Полиция задержала корреспондентов “Дождя”, снимавших акцию. Потом их отпустили без составления протоколов. В Петербурге у поздравлявших порвали плакат. В Украине к столетию российских органов госбезопасности задержали помощника премьер-министра – подозревают, что он их агент.
Глава ФСБ Александр Бортников дал пространное интервью к столетию родной конторы. Здесь – самое главное, здесь – комментарий историка Андрея Зубова (только видео). “Мемориал” назвал празднования Дня чекиста в России “глумлением над памятью миллионов жертв”. Здесь замглавы Научно-информационного совета "Мемориала" Никита Петров рассказывает о доблестных нквдшниках, занимавшихся расстрелами пленных польских офицеров в Катынском лесу, Калинине и Харькове в 1940 году.
Российская Госдума ужесточила наказание за “телефонный терроризм”. Сразу после этого в четырех городах России прошли массовые эвакуации. Если вспомнить, что, по версии МВД, их организуют побежденные в Сирии боевики “ИГ”, то можно предположить, что это их реакция на предстоящую сегодня ратификацию Госдумой соглашения с Сирией о расширении российской военно-морской базы в Тартусе.
Попытки разобраться во внесенном в Госдуму законопроекте о СМИ-иностранных агентах пока ни к чему не привели. Проблема в том, что там есть положение о возможности приравнять к СМИ любое физическое лицо – главное, чтобы оно распространяло информацию и получало нероссийские деньги. Как остроумно заметили на “Медузе”, так можно сделать СМИ-иностранным агентом Дональда Трампа, пишущего в свой твиттер на американскую зарплату. Будет обязан зарегистрировать в России юрлицо. Здесь законопроект оценивает политолог Екатерина Шульман.
Большим дипломатическим успехом можно назвать визит в Россию президента Сербии Александра Вучича. Вице-премьер Дмитрий Рогозин показал ему таксу, которая умеет дышать под водой. Таксу силой засунули в емкость с жидкостью мордой вниз и некоторое время там подержали (видео). Собака выжила, но кашляла. Применят ли к Рогозину недавно ужесточенное наказание за живодерство, не ясно, но Вучич, по данным РИА Новости, был “очень впечатлен”. Еще бы.
США внесли Рамзана Кадырова в список людей, подпадающих под санкции, – в связи с причастностью "к внесудебным казням, пыткам и нарушениям прав человека". Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал решение Минфина видеороликом из тренажерного зала: бедные, мол, американцы – одна маленькая, но гордая республика не дает им покоя.
Сегодня Генассамблея ООН будет рассматривать резолюцию, осуждающую признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Дональд Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые резолюцию поддержат: “Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас. Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно", – сказал президент США.
Закон о налоговой реформе прошел через обе палаты Конгресса США, и скоро Трамп его подпишет.
В Европе жизнь бурлит:
В Великобритании в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и просмотре порнографии с рабочего компьютера ушел в отставку глава аппарата Терезы Мэй Дэмиан Грин. В Риме в возрасте 86 лет умер кардинал Бернард Лоу, который в бытность свою епископом Бостона помогал скрывать преступления священников-педофилов. Здесь его история.
В трех ссылках сегодня обойдемся без секса.
Искренне ваши,
Семь-сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.