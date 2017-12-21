Научи нас дышать под водой

Доброе утро!

В России отметили столетие создания ВЧК – предшественницы нынешней ФСБ. Утром Марию Алехину задержали на Лубянке за поздравительный плакат. Сегодня суд.

Чуть позже свою акцию устроил Дмитрий Энтео (Цорионов) – он и его соратники украшали здание ФСБ наклейками "здесь чекисты убивали людей". Полиция задержала корреспондентов “Дождя”, снимавших акцию. Потом их отпустили без составления протоколов. В Петербурге у поздравлявших порвали плакат. В Украине к столетию российских органов госбезопасности задержали помощника премьер-министра – подозревают, что он их агент.

Глава ФСБ Александр Бортников дал пространное интервью к столетию родной конторы. Здесь – самое главное, здесь – комментарий историка Андрея Зубова (только видео). “Мемориал” назвал празднования Дня чекиста в России “глумлением над памятью миллионов жертв”. Здесь замглавы Научно-информационного совета "Мемориала" Никита Петров рассказывает о доблестных нквдшниках, занимавшихся расстрелами пленных польских офицеров в Катынском лесу, Калинине и Харькове в 1940 году.

Российская Госдума ужесточила наказание за “телефонный терроризм”. Сразу после этого в четырех городах России прошли массовые эвакуации. Если вспомнить, что, по версии МВД, их организуют побежденные в Сирии боевики “ИГ”, то можно предположить, что это их реакция на предстоящую сегодня ратификацию Госдумой соглашения с Сирией о расширении российской военно-морской базы в Тартусе.

Попытки разобраться во внесенном в Госдуму законопроекте о СМИ-иностранных агентах пока ни к чему не привели. Проблема в том, что там есть положение о возможности приравнять к СМИ любое физическое лицо – главное, чтобы оно распространяло информацию и получало нероссийские деньги. Как остроумно заметили на “Медузе”, так можно сделать СМИ-иностранным агентом Дональда Трампа, пишущего в свой твиттер на американскую зарплату. Будет обязан зарегистрировать в России юрлицо. Здесь законопроект оценивает политолог Екатерина Шульман.

Большим дипломатическим успехом можно назвать визит в Россию президента Сербии Александра Вучича. Вице-премьер Дмитрий Рогозин показал ему таксу, которая умеет дышать под водой. Таксу силой засунули в емкость с жидкостью мордой вниз и некоторое время там подержали (видео). Собака выжила, но кашляла. Применят ли к Рогозину недавно ужесточенное наказание за живодерство, не ясно, но Вучич, по данным РИА Новости, был “очень впечатлен”. Еще бы.

США внесли Рамзана Кадырова в список людей, подпадающих под санкции, – в связи с причастностью "к внесудебным казням, пыткам и нарушениям прав человека". Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал решение Минфина видеороликом из тренажерного зала: бедные, мол, американцы – одна маленькая, но гордая республика не дает им покоя.

Сегодня Генассамблея ООН будет рассматривать резолюцию, осуждающую признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Дональд Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые резолюцию поддержат: “Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас. Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно", – сказал президент США.

Закон о налоговой реформе прошел через обе палаты Конгресса США, и скоро Трамп его подпишет.

В Европе жизнь бурлит:

Сегодня пройдут досрочные выборы в Каталонии .

. В Гааге сегодня в присутствии короля Нидерландов и генсека ООН торжественно закроют Международный трибунал по бывшей Югославии . Здесь таймлайн о его деятельности (англ.), здесь – самоубийство хорватского генерала Праляка в зале суда.

. Здесь таймлайн о его деятельности (англ.), здесь – самоубийство хорватского генерала Праляка в зале суда. Суд Евросоюза признал Uber транспортной компанией, а не службой предоставления цифровых услуг. Теперь таксисты Uber должны будут выполнять те же требования, что и прочие таксисты. Это решение не сильно изменит деятельность компании в Европе, но будет иметь большие последствия для других компаний, работающих по тому же принципу.

транспортной компанией, а не службой предоставления цифровых услуг. Теперь таксисты Uber должны будут выполнять те же требования, что и прочие таксисты. Это решение не сильно изменит деятельность компании в Европе, но будет иметь большие последствия для других компаний, работающих по тому же принципу. Еврокомиссия впервые в истории запустила процедуру санкций против государства-члена. Санкции предполагается ввести против Польши в связи с нарушением там принципа верховенства права, спровоцированного судебной реформой. Власти Польши назвали решение политическим, Венгрия собирается заблокировать решение Еврокомиссии.

в связи с нарушением там принципа верховенства права, спровоцированного судебной реформой. Власти Польши назвали решение политическим, Венгрия собирается заблокировать решение Еврокомиссии. Еврокомиссия утвердила срок окончания переходного периода по брекзиту – 31 декабря 2020 года.

В Великобритании в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и просмотре порнографии с рабочего компьютера ушел в отставку глава аппарата Терезы Мэй Дэмиан Грин. В Риме в возрасте 86 лет умер кардинал Бернард Лоу, который в бытность свою епископом Бостона помогал скрывать преступления священников-педофилов. Здесь его история.

В трех ссылках сегодня обойдемся без секса.

Интересное интервью лингвиста Александра Пиперски о конструировании языков (Пиперски вообще хороший – послушайте его лекции на Постнауке).

Хотите узнать, на что тратили нобелевские премии по литературе разные лауреаты, читайте. О политической деятельности лауреата 1905 года Генрика Сенкевича Александр Суслов подробно рассказывает тут.

Здесь историк Кирилл Соловьев объясняет, как жили, работали и менялись российские чиновники второй половины XIX – начала XX века.

Искренне ваши,

Семь-сорок