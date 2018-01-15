Крым: прокурор требует приговорить Владимира Балуха к 5 годам

В аннексированном Россией Крыму прокурор потребовал приговорить к 5 годам колонии-поселения Владимира Балуха. В понедельник состоялось судебное заседание по делу украинского активиста. Во время заседания Балух заявил, что дело против него сфабриковано из-за его политической позицией. Он добавил, что это не заставит его любить "новую Родину".

Активиста задержали больше года назад. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома патроны и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха настаивает, что доказательства "получены с нарушением закона".

Летом прошлого года суд уже выносил приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима. Но позже этот приговор отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение. Новый приговор суд огласит завтра. Вину Балух отрицает. Правозащитники называют его дело политическим. После аннексии Крыма Балух отказался от получения российского гражданства, а на свой дом повесил флаг Украины.