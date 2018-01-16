Референдум об отмене субботы в пятое время года

Доброе утро!

Северная и Южная Корея договорились, что Пхеньян направит оркестр из 140 музыкантов на Олимпиаду в Пхёнчхане. На фотографии документами об этом обмениваются главы соответствующих бюро в министерствах культуры двух Корей (представители Северной, как можно догадаться, слева).

В России тоже подвижки в культурной сфере: следствие по делу режиссера Кирилла Серебренникова завершилось, сумма ущерба выросла почти вдвое. Объем уголовного дела превысил сто томов. Сегодня Мосгорсуд будет рассматривать жалобу защиты на продление домашнего ареста Серебренникову.

Из жизни других подследственных и осужденных:

Глава грозненского отделения “Мемориала” Оюб Титиев , арестованный по обвинению в хранении наркотиков, лишен в тюрьме какой-либо медицинской помощи.

, арестованный по обвинению в хранении наркотиков, лишен в тюрьме какой-либо медицинской помощи. Дальнейшее рассмотрение дела бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых будет проходить прямо в “Матросской тишине” без присутствия журналистов, потому что Белых плохо себя чувствует. В понедельник судья отказала вызывать на допрос генерала ФСБ Олега Феоктистова, руководившего “разработкой” Белых.

будет проходить прямо в “Матросской тишине” без присутствия журналистов, потому что Белых плохо себя чувствует. В понедельник судья отказала вызывать на допрос генерала ФСБ Олега Феоктистова, руководившего “разработкой” Белых. Врачебная комиссия нашла неопасным для общества Максима Панфилова, приговоренного к принудительному психиатрическому лечению за участие в митинге на Болотной площади 6 мая 2012 года. Теперь суд может изменить ему условия лечения на амбулаторные. А может и не изменить. В 2014 году в психушке принудительно лечился осужденный по “болотному делу” Михаил Косенко.

Две истории, повторяющие историю, но как-то не так:

В центре башкирского города Ишимбай мужчина облился бензином и с криком “Коррупция!” поджег себя. Он в реанимации с 80% ожогами кожи, вся история здесь. Вот только Ишимбай не Прага.

И Пермь – не Колумбайн. Бывший ученик пермской школы №127 и его приятель-старшеклассник с ножами напали на учительницу четвертого класса и детей, у которых она вела занятия. Учительница в реанимации, пострадали еще 15 учеников.

Переходим к президентским выборам в России, которые – ради повышения явки – совмещают с референдумами, порой дивными. В Подмосковье, например, граждане станут участниками плебесцита о допустимости шестидневной учебной недели (и заодно выберут президента). Баннеры в поддержку президента вывешиваются по всей России, но только в Новосибирске обратили внимание, что изготовителем агитационной продукции является компания, принадлежащая кипрскому офшору.

Сегодня предвыборную программу представит зарегистрированный кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин. Встреча с доверенными лицами, которую он провел в минувшую субботу, оказалась гибельной сразу для двух человек. Прямо в фойе Центрального дома литераторов, где она проходила, умер сторонник партии Сергей Захаров. По дороге на эту встречу стало плохо знаменитому левому политику 1990-х Виктору Анпилову. Вчера он умер в больнице после инсульта.

Зарегистрированный кандидат в президенты России Ксения Собчак слегка пособачилась в студии “Эха Москвы” с Леонидом Волковым, главой штаба незарегистрированного кандидата Алексея Навального. Минюст потребовал ликвидации фонда “Пятое время года”, через который работают предвыборные штабы Навального (в регистрации отдельного юрлица для нужд предвыборной кампании политику отказали). Суд назначен на 22 января. Если он решит ликвидировать фонд, можно будет законно закрыть все штабы Навального в регионах. Сажать координаторов этих штабов можно уже сейчас: главе хабаровского штаба дали 15 суток сразу после того, как он подал заявку на митинг 28 января, в день объявленной Навальным “забастовки избирателей”. В Москве заявка тоже подана.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотри закон о реинтеграции Донбасса. Глава ЦИК России Элла Памфилова посоветовала живущим в Украине россиянам приехать голосовать в России, потому что в Украине голосование за Путина в годовщину аннексии Крыма может вызвать желание этому воспрепятствовать. Финской компании Wärtsilä пришлось отказаться от поставок дизельных генераторов в Керчь – в связи с санкциями ЕС, введенными после аннексии Крыма.

Оправданию этой аннексии и разбору случаев “оголтелой русофобии” была посвящена вчерашняя пресс-конференция главы российского МИДа Сергея Лаврова. В “подкрепление” сказанного министром:

В ЕС прошла встреча рабочей группы по борьбе с фейками.

Литва обнародовала список россиян, попавших под санкции по “закону Магнитского”. Среди них глава Чечни Рамзан Кадыров и начальник Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Сегодня в Конгрессе США с показаниями по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы выступит бывший советник Трампа Стив Бэннон.

Любители дрим-попа уже наверняка знают о смерти солистки группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

В трех ссылках сегодня – снобы, Мандельштам и политическая философия:

В русском переводе выходит двухтомник Квентина Скиннера “Истоки современной политической мысли”. Сотрудники центра Res Publica Европейского университета в Петербурге Мария Пономарева и Никита Туманов напоминают, что такое Кембриджская школа интеллектуальной истории.

К (вчерашнему) дню рождению Осипа Мандельштама Ирина Сурат раскрывает тютчевские мотивы в стихотворении “Прославим, браться, сумерки свободы” (1918).

“Представители крупных языковых территорий, как правило, высокомерны от природы”. Отрывок из книги финского писателя Ари Турунена “Всемирная история высокомерия, спеси и снобизма”.

Искренне ваши,

Семь-сорок