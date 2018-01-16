Референдум об отмене субботы в пятое время года

Все, что нужно знать рано утром 16 января
Доброе утро!
Северная и Южная Корея договорились, что Пхеньян направит оркестр из 140 музыкантов на Олимпиаду в Пхёнчхане. На фотографии документами об этом обмениваются главы соответствующих бюро в министерствах культуры двух Корей (представители Северной, как можно догадаться, слева).
В России тоже подвижки в культурной сфере: следствие по делу режиссера Кирилла Серебренникова завершилось, сумма ущерба выросла почти вдвое. Объем уголовного дела превысил сто томов. Сегодня Мосгорсуд будет рассматривать жалобу защиты на продление домашнего ареста Серебренникову.
Из жизни других подследственных и осужденных:
Две истории, повторяющие историю, но как-то не так:
Переходим к президентским выборам в России, которые – ради повышения явки – совмещают с референдумами, порой дивными. В Подмосковье, например, граждане станут участниками плебесцита о допустимости шестидневной учебной недели (и заодно выберут президента). Баннеры в поддержку президента вывешиваются по всей России, но только в Новосибирске обратили внимание, что изготовителем агитационной продукции является компания, принадлежащая кипрскому офшору.
Сегодня предвыборную программу представит зарегистрированный кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин. Встреча с доверенными лицами, которую он провел в минувшую субботу, оказалась гибельной сразу для двух человек. Прямо в фойе Центрального дома литераторов, где она проходила, умер сторонник партии Сергей Захаров. По дороге на эту встречу стало плохо знаменитому левому политику 1990-х Виктору Анпилову. Вчера он умер в больнице после инсульта.
Зарегистрированный кандидат в президенты России Ксения Собчак слегка пособачилась в студии “Эха Москвы” с Леонидом Волковым, главой штаба незарегистрированного кандидата Алексея Навального. Минюст потребовал ликвидации фонда “Пятое время года”, через который работают предвыборные штабы Навального (в регистрации отдельного юрлица для нужд предвыборной кампании политику отказали). Суд назначен на 22 января. Если он решит ликвидировать фонд, можно будет законно закрыть все штабы Навального в регионах. Сажать координаторов этих штабов можно уже сейчас: главе хабаровского штаба дали 15 суток сразу после того, как он подал заявку на митинг 28 января, в день объявленной Навальным “забастовки избирателей”. В Москве заявка тоже подана.
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотри закон о реинтеграции Донбасса. Глава ЦИК России Элла Памфилова посоветовала живущим в Украине россиянам приехать голосовать в России, потому что в Украине голосование за Путина в годовщину аннексии Крыма может вызвать желание этому воспрепятствовать. Финской компании Wärtsilä пришлось отказаться от поставок дизельных генераторов в Керчь – в связи с санкциями ЕС, введенными после аннексии Крыма.
Оправданию этой аннексии и разбору случаев “оголтелой русофобии” была посвящена вчерашняя пресс-конференция главы российского МИДа Сергея Лаврова. В “подкрепление” сказанного министром:
Любители дрим-попа уже наверняка знают о смерти солистки группы The Cranberries Долорес О’Риордан.
В трех ссылках сегодня – снобы, Мандельштам и политическая философия:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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