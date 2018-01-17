Марихуана под током. Бог создал Трампа здоровым

Все, что нужно знать рано утром 17 января
Доброе утро!
Верховная Рада Украины сегодня продолжит рассматривать закон о статусе Донбасса. Накануне удалось рассмотреть только часть поправок, внесенных после принятия документа в первом чтении. У здания Рады активисты сожгли покрышки, флаг России и портрет Путина – требовали законодательно признать РФ государством-агрессором.
В Крыму украинский активист Владимир Балух получил три года семь месяцев колонии-поселения и штраф. Балуха, задержанного в декабре 2016 года, признали виновным в хранении боеприпасов (фсбшники нашли у него на чердаке 90 патронов). Балух назвал дело политическим (он вывесил во дворе своего дома флаг Украины) и сказал, что приговор не заставит его полюбить “новую родину”. Генпрокуратура России начала проверку организаторов фестиваля "Артдокфест" и авторов фильмов о войне в Донбассе Беаты Бубенец и Евгения Титаренко. В публичном оправдании терроризма и экстремизма их обвинил SERBовец Игорь Бекетов.
Другие российские суды, задержания и попытки избежать судов и задержаний:
Чечня. Глава грозненского “Мемориала” Оюб Титиев написал обращение к Путину, Бастрыкину и Бортникову, в котором говорит, что наркотики ему подбросили, а дело сфабриковали. По данным издания Republic, обвиняемых по “наркотическим статьям” в Чечне систематически пытают током. Здесь расследование Republic комментирует и подтверждает глава комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. “Новая газета” со ссылкой на анонимное сообщение пишет об исчезновении Аминат Автурхановой, мужа которого предположительно казнили без суда и следствия года назад по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям.
В Косове убили политика Оливера Ивановича, представлявшего интересы косовских сербов. Известие об этом прервало переговоры между представителями Косова и Сербии в Брюсселе, хотя обе стороны осудили убийство.
В Дании создателю частной подводной лодки “Наутилус” Петеру Мадсену предъявили окончательные обвинения в убийстве журналистки Ким Валль, насильственных действиях сексуального характера (с отягчающими обстоятельствами) и расчленении трупа. Ему грозит пожизненное заключение.
Парламент Чехии отказал в доверии правительству, сформированному премьером Андреем Бабишем, теперь он должен подать в отставку. Кроме того, в ближайшие дни депутаты должны решить, снимать ли с Бабиша депутатскую неприкосновенность: его обвиняют в мошенничестве при получении дотаций Евросоюза. Тем не менее, действующий президент Чехии Милош Земан обещал, что после отставки Бабиша он снова назначит его премьером. Случится ли это, зависит еще и от исхода президентских выборов, второй тур которых пройдет 26-27 января.
Президент США Дональд Трамп совершенно здоров и по результатам когнитивного теста показал хорошие умственные способности, сообщил официальный врач Белого Дома Рональд Джексон. Джексон добавил, что у Трампа “невероятные (incredible) гены”, в силу чего ему можно есть фастфуд и не заниматься спортом. “Таким его создал бог”, – добавил Джексон. Бывшему советнику Трампа по стратегическим вопросам Стиву Бэннону бог соломки не подстелил: спецпрокурор Мюллер, расследующий "российское вмешательство" в президентские выборы-2016, направил ему повестку. Бэннон теперь обязан свидетельствовать перед большим жюри присяжных. На вопросы членов комитета Палаты представителей по разведке Бэннон отвечал во вторник за закрытыми дверями.
В утешение тем, кто так и не купил биткоины: курс криптовалюты упал на 25% за сутки.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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