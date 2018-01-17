Марихуана под током. Бог создал Трампа здоровым

Доброе утро!

Верховная Рада Украины сегодня продолжит рассматривать закон о статусе Донбасса. Накануне удалось рассмотреть только часть поправок, внесенных после принятия документа в первом чтении. У здания Рады активисты сожгли покрышки, флаг России и портрет Путина – требовали законодательно признать РФ государством-агрессором.

В Крыму украинский активист Владимир Балух получил три года семь месяцев колонии-поселения и штраф. Балуха, задержанного в декабре 2016 года, признали виновным в хранении боеприпасов (фсбшники нашли у него на чердаке 90 патронов). Балух назвал дело политическим (он вывесил во дворе своего дома флаг Украины) и сказал, что приговор не заставит его полюбить “новую родину”. Генпрокуратура России начала проверку организаторов фестиваля "Артдокфест" и авторов фильмов о войне в Донбассе Беаты Бубенец и Евгения Титаренко. В публичном оправдании терроризма и экстремизма их обвинил SERBовец Игорь Бекетов.

Другие российские суды, задержания и попытки избежать судов и задержаний:

Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему директору “Седьмой студии” Юрию Итину, а бывшего директора “Гоголь-центра” Алексея Малобродского оставил на тот же срок в СИЗО. Серебренников в речи рассказал о содержании допросов (они бессодержательны), обвинил бывшего бухгалтера Нину Масляеву во лжи и сказал, что при таком подходе преступниками можно объявить кого угодно – хоть следственную группу, ведущую дело. Потерпевшим по делу проходит Минкульт.

и бывшему директору “Седьмой студии” Юрию Итину, а бывшего директора “Гоголь-центра” Алексея Малобродского оставил на тот же срок в СИЗО. Серебренников в речи рассказал о содержании допросов (они бессодержательны), обвинил бывшего бухгалтера Нину Масляеву во лжи и сказал, что при таком подходе преступниками можно объявить кого угодно – хоть следственную группу, ведущую дело. Потерпевшим по делу проходит Минкульт. Алексей Навальный обратился в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон о выборах президента России.

обратился в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон о выборах президента России. В Ростове-на-Дону полиция на два часа задержала сотрудников “Открытой России” и в итоге изъяла у них брошюры о том, как вести себя с полицейскими. Теперь следователи будут выяснять, сотрудниками какой “Открытой России” являются задержанные – лондонской, которая была признана “нежелательной организацией”, или российской, к которой претензий нет.

являются задержанные – лондонской, которая была признана “нежелательной организацией”, или российской, к которой претензий нет. “Левада-центр” , признанный иностранным агентом, решил не публиковать результаты предвыборных опросов, чтобы избежать закрытия. Но все равно их проводит.

, признанный иностранным агентом, решил не публиковать результаты предвыборных опросов, чтобы избежать закрытия. Но все равно их проводит. На суд по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых не пустили журналистов, хотя у них были все документы, необходимые для прохода в “Матросскую тишину”.

не пустили журналистов, хотя у них были все документы, необходимые для прохода в “Матросскую тишину”. Илья Трабер по прозвищу Антиквар, крупный бизнесмен и партнер отца предполагаемого мужа предполагаемой дочери нынешнего и предположительно будущего президента России, обвинил телеканал “Дождь”, показавший фильм о нем, в клевете. (Если вы любите читать про поваров Путина, антикваров Путина и так далее, то вот тут рассказ про массажиста Путина, который якобы финансирует закупки яйца Ротшильда и разных других яиц).

Чечня. Глава грозненского “Мемориала” Оюб Титиев написал обращение к Путину, Бастрыкину и Бортникову, в котором говорит, что наркотики ему подбросили, а дело сфабриковали. По данным издания Republic, обвиняемых по “наркотическим статьям” в Чечне систематически пытают током. Здесь расследование Republic комментирует и подтверждает глава комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. “Новая газета” со ссылкой на анонимное сообщение пишет об исчезновении Аминат Автурхановой, мужа которого предположительно казнили без суда и следствия года назад по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

В Косове убили политика Оливера Ивановича, представлявшего интересы косовских сербов. Известие об этом прервало переговоры между представителями Косова и Сербии в Брюсселе, хотя обе стороны осудили убийство.

В Дании создателю частной подводной лодки “Наутилус” Петеру Мадсену предъявили окончательные обвинения в убийстве журналистки Ким Валль, насильственных действиях сексуального характера (с отягчающими обстоятельствами) и расчленении трупа. Ему грозит пожизненное заключение.

Парламент Чехии отказал в доверии правительству, сформированному премьером Андреем Бабишем, теперь он должен подать в отставку. Кроме того, в ближайшие дни депутаты должны решить, снимать ли с Бабиша депутатскую неприкосновенность: его обвиняют в мошенничестве при получении дотаций Евросоюза. Тем не менее, действующий президент Чехии Милош Земан обещал, что после отставки Бабиша он снова назначит его премьером. Случится ли это, зависит еще и от исхода президентских выборов, второй тур которых пройдет 26-27 января.

Президент США Дональд Трамп совершенно здоров и по результатам когнитивного теста показал хорошие умственные способности, сообщил официальный врач Белого Дома Рональд Джексон. Джексон добавил, что у Трампа “невероятные (incredible) гены”, в силу чего ему можно есть фастфуд и не заниматься спортом. “Таким его создал бог”, – добавил Джексон. Бывшему советнику Трампа по стратегическим вопросам Стиву Бэннону бог соломки не подстелил: спецпрокурор Мюллер, расследующий "российское вмешательство" в президентские выборы-2016, направил ему повестку. Бэннон теперь обязан свидетельствовать перед большим жюри присяжных. На вопросы членов комитета Палаты представителей по разведке Бэннон отвечал во вторник за закрытыми дверями.

В утешение тем, кто так и не купил биткоины: курс криптовалюты упал на 25% за сутки.

В трех ссылках сегодня сила воли, внутренний шимпанзе и советское кино:

“Ему удалось найти черту, которой нет у шимпанзе, но есть у человека – безусловную любовь к безнадежному делу и недостижимым целям”. Интервью с американским философом Ребеккой Ньюбергер Гольдштейн об этике, политике и шимпанзе.

“Гендерная амбивалентность героев Висконти явно не прошла даром для рабочего Белова”. Отрывок из книги Марии Кувшиновой “Александр Миндадзе. От советского к постпостсоветскому”.

“Сиди Толстой в Ясной Поляне, но с фейсбуком, возможно, мы бы не досчитались многих великих произведений”. Молекулярный биолог Ирина Якутенко рассказывает о своей книге “Воля и самоконтроль: Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами”. Бонусом – феерический тест о паразитах.

Искренне ваши,

Семь-сорок