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7:40

Марихуана под током. Бог создал Трампа здоровым

Все, что нужно знать рано утром 17 января

Доброе утро!

Верховная Рада Украины сегодня продолжит рассматривать закон о статусе Донбасса. Накануне удалось рассмотреть только часть поправок, внесенных после принятия документа в первом чтении. У здания Рады активисты сожгли покрышки, флаг России и портрет Путина – требовали законодательно признать РФ государством-агрессором.

В Крыму украинский активист Владимир Балух получил три года семь месяцев колонии-поселения и штраф. Балуха, задержанного в декабре 2016 года, признали виновным в хранении боеприпасов (фсбшники нашли у него на чердаке 90 патронов). Балух назвал дело политическим (он вывесил во дворе своего дома флаг Украины) и сказал, что приговор не заставит его полюбить “новую родину”. Генпрокуратура России начала проверку организаторов фестиваля "Артдокфест" и авторов фильмов о войне в Донбассе Беаты Бубенец и Евгения Титаренко. В публичном оправдании терроризма и экстремизма их обвинил SERBовец Игорь Бекетов.

Другие российские суды, задержания и попытки избежать судов и задержаний:

  • Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему директору “Седьмой студии” Юрию Итину, а бывшего директора “Гоголь-центра” Алексея Малобродского оставил на тот же срок в СИЗО. Серебренников в речи рассказал о содержании допросов (они бессодержательны), обвинил бывшего бухгалтера Нину Масляеву во лжи и сказал, что при таком подходе преступниками можно объявить кого угодно – хоть следственную группу, ведущую дело. Потерпевшим по делу проходит Минкульт.
  • Алексей Навальный обратился в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон о выборах президента России.
  • В Ростове-на-Дону полиция на два часа задержала сотрудников “Открытой России” и в итоге изъяла у них брошюры о том, как вести себя с полицейскими. Теперь следователи будут выяснять, сотрудниками какой “Открытой России” являются задержанные – лондонской, которая была признана “нежелательной организацией”, или российской, к которой претензий нет.
  • “Левада-центр”, признанный иностранным агентом, решил не публиковать результаты предвыборных опросов, чтобы избежать закрытия. Но все равно их проводит.
  • На суд по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых не пустили журналистов, хотя у них были все документы, необходимые для прохода в “Матросскую тишину”.
  • Илья Трабер по прозвищу Антиквар, крупный бизнесмен и партнер отца предполагаемого мужа предполагаемой дочери нынешнего и предположительно будущего президента России, обвинил телеканал “Дождь”, показавший фильм о нем, в клевете. (Если вы любите читать про поваров Путина, антикваров Путина и так далее, то вот тут рассказ про массажиста Путина, который якобы финансирует закупки яйца Ротшильда и разных других яиц).

Чечня. Глава грозненского “Мемориала” Оюб Титиев написал обращение к Путину, Бастрыкину и Бортникову, в котором говорит, что наркотики ему подбросили, а дело сфабриковали. По данным издания Republic, обвиняемых по “наркотическим статьям” в Чечне систематически пытают током. Здесь расследование Republic комментирует и подтверждает глава комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. “Новая газета” со ссылкой на анонимное сообщение пишет об исчезновении Аминат Автурхановой, мужа которого предположительно казнили без суда и следствия года назад по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

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В Косове убили политика Оливера Ивановича, представлявшего интересы косовских сербов. Известие об этом прервало переговоры между представителями Косова и Сербии в Брюсселе, хотя обе стороны осудили убийство.

В Дании создателю частной подводной лодки “Наутилус” Петеру Мадсену предъявили окончательные обвинения в убийстве журналистки Ким Валль, насильственных действиях сексуального характера (с отягчающими обстоятельствами) и расчленении трупа. Ему грозит пожизненное заключение.

Парламент Чехии отказал в доверии правительству, сформированному премьером Андреем Бабишем, теперь он должен подать в отставку. Кроме того, в ближайшие дни депутаты должны решить, снимать ли с Бабиша депутатскую неприкосновенность: его обвиняют в мошенничестве при получении дотаций Евросоюза. Тем не менее, действующий президент Чехии Милош Земан обещал, что после отставки Бабиша он снова назначит его премьером. Случится ли это, зависит еще и от исхода президентских выборов, второй тур которых пройдет 26-27 января.

Президент США Дональд Трамп совершенно здоров и по результатам когнитивного теста показал хорошие умственные способности, сообщил официальный врач Белого Дома Рональд Джексон. Джексон добавил, что у Трампа “невероятные (incredible) гены”, в силу чего ему можно есть фастфуд и не заниматься спортом. “Таким его создал бог”, – добавил Джексон. Бывшему советнику Трампа по стратегическим вопросам Стиву Бэннону бог соломки не подстелил: спецпрокурор Мюллер, расследующий "российское вмешательство" в президентские выборы-2016, направил ему повестку. Бэннон теперь обязан свидетельствовать перед большим жюри присяжных. На вопросы членов комитета Палаты представителей по разведке Бэннон отвечал во вторник за закрытыми дверями.

В утешение тем, кто так и не купил биткоины: курс криптовалюты упал на 25% за сутки.

  • В трех ссылках сегодня сила воли, внутренний шимпанзе и советское кино:
  • “Ему удалось найти черту, которой нет у шимпанзе, но есть у человека – безусловную любовь к безнадежному делу и недостижимым целям”. Интервью с американским философом Ребеккой Ньюбергер Гольдштейн об этике, политике и шимпанзе.
  • “Гендерная амбивалентность героев Висконти явно не прошла даром для рабочего Белова”. Отрывок из книги Марии Кувшиновой “Александр Миндадзе. От советского к постпостсоветскому”.
  • “Сиди Толстой в Ясной Поляне, но с фейсбуком, возможно, мы бы не досчитались многих великих произведений”. Молекулярный биолог Ирина Якутенко рассказывает о своей книге “Воля и самоконтроль: Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами”. Бонусом – феерический тест о паразитах.

Искренне ваши,
Семь-сорок

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