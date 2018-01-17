В Чебоксарах задержан член совета "Открытой России" Дмитрий Семенов

В Чебоксарах полиция задержала члена совета движения "Открытая Россия" Дмитрия Семенова. Об этом он сам рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье".

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что у Семенова якобы имеется при себе некая экстремистская литература. Его доставили в отделение полиции.

В ноябре стало известно, что в отношении Семенова и активиста "Открытой России" Юрия Сидорова возбуждены административные дела, связанные с регистрацией в Великобритании одноименной организации, которая в России включена в список "нежелательных".

Сами активисты заявляют, что движение действует в соответствии с российским законодательством.