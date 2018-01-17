Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Чебоксарах задержан член совета "Открытой России" Дмитрий Семенов

Дмитрий Семенов

В Чебоксарах полиция задержала члена совета движения "Открытая Россия" Дмитрия Семенова. Об этом он сам рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье".

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что у Семенова якобы имеется при себе некая экстремистская литература. Его доставили в отделение полиции.

В ноябре стало известно, что в отношении Семенова и активиста "Открытой России" Юрия Сидорова возбуждены административные дела, связанные с регистрацией в Великобритании одноименной организации, которая в России включена в список "нежелательных".

Сами активисты заявляют, что движение действует в соответствии с российским законодательством.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG