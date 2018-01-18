В Белграде похоронен убитый косовский политик Оливер Иванович

В Белграде сотни людей, включая премьер-министра Сербии Ану Брнабич, собрались на похороны косовского сербского политика Оливера Ивановича. Он был похоронен в столице Сербии через два дня после того, как его застрелили в Митровице. Иванович, чье убийство усилило напряженность между Сербией и Косовом, похоронен 18 января в комплексе Ново Гробле (Новое кладбище). Его гроб был накануне доставлен с полицейским сопровождением из Косова.

Премьер-министр Ана Брнабич возглавила правительственную делегацию Сербии на похоронах, которые провела Сербская православная церковь. Президент Александер Вучич не участвовал в похоронах, заявив, что отправится на выходные на то место, где был убит Иванович, в городе Митровица.

Вучич назвал убийство Ивановича, который считался умеренным в сербской политике в Косове, "террористическим актом". Брат Ивановича, Мирослав, сказал, что семья приняла предложение похоронить его в Белграде после того, как правительство Сербии предложило его захоронить на Аллее заслуженных граждан, где похоронены одни из самых важных людей в истории Сербии. Брат убитого политика также сказал, что его семья решила переехать из Митровицы в дом родственников в Белграде.

17 января тысячи людей выстроились на улицах Митровицы, чтобы выразить свое уважение Ивановичу, когда гроб перевозился в Белград.