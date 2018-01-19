Суд вернул дело "Объединения перевозчиков России" в Минюст

Суд в Петербурге вернул в Министерство юстиции дело "Объединения перевозчиков России" – организации, признанной "иностранным агентом" после двух лет протестов против системы "Платон".

Юрист Международной правозащитной группы "Агора" Алексей Глухов уточнил в пятницу, что суд выявил ряд нарушений в протоколе. В частности, он был составлен без надлежащего уведомления организации со стороны Минюста.

1 декабря 2017 года "Объединение перевозчиков России" было внесено Министерством юстиции России в реестр так называемых "иностранных агентов". В ведомстве утверждают, что "факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента", установлен некой внеплановой проверкой. Никаких других подробностей в Минюсте не уточнили.​

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн "Платон" была введена 15 ноября 2015 года и сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране. Водители также выражали возмущение тем, что сбором денег занимается частная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын Аркадия Ротенберга, крупного предпринимателя из ближнего круга президента Владимира Путина.