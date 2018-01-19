Аппарат омбудсмена: пропавшая жительница Чечни нашлась дома

Аппарат Уполномоченного по правам человека в России отчитался о том, что считавшаяся пропавшей Аминат Автурханова находится у себя дома. Текст отчета опубликован на сайте "Новой газеты".

Представители уполномоченного по правам человека в Чечне утверждают, что после того, как 8 января Автурханова была вызвана на допрос в полицию, она вернулась домой. Информацию о незаконном задержании и противоправных действиях со стороны полицейских она не подтвердила, говорится в отчете.

Анонимное сообщение о том, что Аминат Автурханова, которая пыталась добиться расследования "внесудебной казни" мужа Зелимхана Джабаева, пропала и больше недели не выходит на связь с родными, поступило на редакционный номер "Новой газеты" 11 января. Как удалось выяснить изданию, ее забрали из дома матери в селе Верхний Наур в Надтеречном районе Чечни 8 января и, возможно, она находится в РОВД Старопромысловского района.

Летом прошлого года "Новая газета" рассказала о массовой казни задержанных в Чечне. По данным издания, в ночь с 26 на 27 января были убиты как минимум 27 человек. Среди них, предположительно, был и Зелимхан Джабаев. Власти Чечни назвали "ложью" информацию газеты.

Почти год Аминат Автурханова пытается выяснить судьбу мужа. Ей и ее родителям неоднократно угрожали, требуя прекратить расследование. 6 сентября ее продержали в отделении полиции около 12 часов вместе с грудным ребенком.