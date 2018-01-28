Петербург: эвакуированы 11 торговых центров из-за угроз минирования

28 января в Санкт-Петербурге были эвакуированы одиннадцать торговых центров, два кинотеатра и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Об этом сообщает интернет-газета «Фонтанка».

В учреждения поступили звонки с сообщением о заложенном взрывном устройстве. Персонал и посетители были выведены на улицу.

В данный момент музей Ахматовой и восемь из одиннадцати гипермаркетов возобновили свою работу.

С 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти четыре тысячи объектов, были эвакуированы свыше двух с половиной миллионов человек.

20 декабря Государственная дума России приняла закон, который ужесточает наказание за "телефонный терроризм". Теперь за ложные сообщения о теракте предусмотрено лишение свободы сроком от трех до десяти лет.