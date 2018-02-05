Снег и Сирия

Все, что нужно знать рано утром 5 февраля
Доброе утро!
Германия сегодня отмечает (нем.) тихий юбилей: берлинской стены нет уже ровно столько же, сколько она простояла. Эта фотография была сделана в августе 1961 года – строительство того, что сегодня символически перешло в плюсквамперфект, еще в самом разгаре.
С переходом прочих примет прошлого в давно прошедшее есть некоторые проблемы. В обнародованной в пятницу новой ядерной доктрине США речь идет о развитии ядерного потенциала малой мощности. Это, по мысли авторов, должно “заставить Россию отказаться от иллюзий”, что она может применить такое же оружие в случае конфликта с союзником США. В российском МИД документ назвали “конфронтационным и антироссийским”, Китай, тоже обозначенный в документе как угроза, осудил его как “подход времен холодной войны”, глава МИД Германии выразил опасение, что это запустит новую гонку вооружений.
Война в Сирии тоже далека от окончания. В субботу там был сбит российский штурмовик Су-25, пилот, бывший украинский военнослужащий, ставший российским после аннексии Крыма, погиб. Ответственность взяла на себя салафитская группировка "Хайят Тахрир аль-Шам", но действительно ли это они, не известно. Российская авиация в ответ разбомбила район, откуда был сбит самолет. Сегодня в Совете безопасности ООН тоже будут обсуждать Сирию, но с другой стороны: у США есть подозрения, что там производится новое химическое оружие.
В центральной России идет снег. Десятки тысяч человек сидят без электричества, в Москве один человек погиб, пятеро пострадали. Задержаны более 200 авиарейсов, детям разрешили не ходить в школу.
Судебно-наказательные новости:
В Великобритании вступил в силу закон о богатствах неясного происхождения (Unexplained Wealth Orders): теперь разным богатым людям, в том числе российским, придется объяснять властям, откуда у них взялись деньги на покупку дорогой недвижимости. Но где опасность – там и спасение. Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился с беглыми российскими предпринимателями в Лондоне и рассказал им, как вернуться на родину, избежав преследований.
Сторонники Михаила Саакашвили в воскресенье провели “Марш за будущее” в центре Киева, а потом поехали пикетировать деревенский дом Порошенко, требуя, чтобы тот ушел в отставку.
Куда более масштабный марш прошел в Афинах: 140 тысяч греков вышли в центр города, чтобы заявить, что “Македония – это Греция”. Что делать с республикой Македония, отделившейся от Югославии в 1991 году, греки не знают и знать не хотят, а эта самая Македония из-за этого не имеет возможности хоть как-то ассоциироваться с НАТО и Евросоюзом.
Молодой итальянец, ранивший в субботу в городе Мачерата в центральной Италии шестерых африканцев, не раскаивается в своем поступке. В прошлом году этот человек баллотировался на местных выборах от партии “Лига Севера”, представители которой очень любят ездить в Крым.
В США, как планировалось, опубликован рассекреченный меморандум республиканцев о “российском расследовании”. Ничего неожиданного в нем не оказалось, а Дональд Трамп предсказуемо обрушился на само расследование в твиттере.
Северная Корея в минувшем году заработала 200 млн долларов на экспорте угля и оружия в обход санкций ООН, говорится в докладе независимых наблюдателей ООН. Уголь поставлялся в порты России, Китая, Малайзии и Вьетнама по фальшивым документам. Оружие продавалось в Сирию (предположительно, химическое) и Мьянму.
Три ссылки начнем с другой войны:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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