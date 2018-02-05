Снег и Сирия

Доброе утро!

Германия сегодня отмечает (нем.) тихий юбилей: берлинской стены нет уже ровно столько же, сколько она простояла. Эта фотография была сделана в августе 1961 года – строительство того, что сегодня символически перешло в плюсквамперфект, еще в самом разгаре.

С переходом прочих примет прошлого в давно прошедшее есть некоторые проблемы. В обнародованной в пятницу новой ядерной доктрине США речь идет о развитии ядерного потенциала малой мощности. Это, по мысли авторов, должно “заставить Россию отказаться от иллюзий”, что она может применить такое же оружие в случае конфликта с союзником США. В российском МИД документ назвали “конфронтационным и антироссийским”, Китай, тоже обозначенный в документе как угроза, осудил его как “подход времен холодной войны”, глава МИД Германии выразил опасение, что это запустит новую гонку вооружений.

Война в Сирии тоже далека от окончания. В субботу там был сбит российский штурмовик Су-25, пилот, бывший украинский военнослужащий, ставший российским после аннексии Крыма, погиб. Ответственность взяла на себя салафитская группировка "Хайят Тахрир аль-Шам", но действительно ли это они, не известно. Российская авиация в ответ разбомбила район, откуда был сбит самолет. Сегодня в Совете безопасности ООН тоже будут обсуждать Сирию, но с другой стороны: у США есть подозрения, что там производится новое химическое оружие.

В центральной России идет снег. Десятки тысяч человек сидят без электричества, в Москве один человек погиб, пятеро пострадали. Задержаны более 200 авиарейсов, детям разрешили не ходить в школу.

Судебно-наказательные новости:

Российский ФСИН успешно удешевляет питание заключенных: сейчас они съедают 72 рубля в день, к 2019 году этот показатель планируется опустить до 64 рублей.

Рамзан Кадыров высказался против передачи дела Оюба Титиева, главы чеченского отделения “Мемориала”, которого обвиняют в хранении марихуаны, на федеральный уровень. Мол это было бы знаком недоверия чеченским властям.

В Дагестане продолжаются чистки руководства республики – теперь арестован главный архитектор Махачкалы.

Следственный комитет предлагает усложнить процедуру усыновления – слишком уж часто приемные родители стали бить детей.

В ФСБ не смогли выяснить, есть ли в словах Собчак о незаконной аннексии Крыма экстремизм, потому что у них не открылась ссылка на интервью, которую им прислал депутат Рашкин.

В Петербурге убит постоянный участник митингов оппозиции Константин Синицын.

В Великобритании вступил в силу закон о богатствах неясного происхождения (Unexplained Wealth Orders): теперь разным богатым людям, в том числе российским, придется объяснять властям, откуда у них взялись деньги на покупку дорогой недвижимости. Но где опасность – там и спасение. Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился с беглыми российскими предпринимателями в Лондоне и рассказал им, как вернуться на родину, избежав преследований.

Сторонники Михаила Саакашвили в воскресенье провели “Марш за будущее” в центре Киева, а потом поехали пикетировать деревенский дом Порошенко, требуя, чтобы тот ушел в отставку.

Куда более масштабный марш прошел в Афинах: 140 тысяч греков вышли в центр города, чтобы заявить, что “Македония – это Греция”. Что делать с республикой Македония, отделившейся от Югославии в 1991 году, греки не знают и знать не хотят, а эта самая Македония из-за этого не имеет возможности хоть как-то ассоциироваться с НАТО и Евросоюзом.

Молодой итальянец, ранивший в субботу в городе Мачерата в центральной Италии шестерых африканцев, не раскаивается в своем поступке. В прошлом году этот человек баллотировался на местных выборах от партии “Лига Севера”, представители которой очень любят ездить в Крым.

В США, как планировалось, опубликован рассекреченный меморандум республиканцев о “российском расследовании”. Ничего неожиданного в нем не оказалось, а Дональд Трамп предсказуемо обрушился на само расследование в твиттере.

Северная Корея в минувшем году заработала 200 млн долларов на экспорте угля и оружия в обход санкций ООН, говорится в докладе независимых наблюдателей ООН. Уголь поставлялся в порты России, Китая, Малайзии и Вьетнама по фальшивым документам. Оружие продавалось в Сирию (предположительно, химическое) и Мьянму.

Три ссылки начнем с другой войны:

"Однажды я гуляла у маленького берлинского пруда. В воде плавала мертвая женщина, лицом вниз. Ее юбка надулась, и ветер гнал тело через пруд, как парусник". Фрагменты воспоминаний немцев, чье детство прошло в нацистской Германии. Или интервью с автором книги “Прага под броней власовцев”, в которой рассказывается об участии 1-й дивизии РОА в освобождении чешской столицы.

Здесь можно почитать свиток свердловского андеграундного поэта Сандро Мокши (1952–1996): “Вафли ем / в кафельном склепе / атрофированной вечности”. И внятные комментарии к нему.

“Я думаю, что с моими нынешними познаниями я мог бы пригодиться в качестве землекопа в любой точке земного шара”. Интервью с историком сталинских репрессий Юрием Дмитриевым, которого через год с лишним после ареста отпустили домой под подписку о невыезде.

Искренне ваши,

Семь-сорок