Волонтер штаба Навального арестован за плакат с нецензурным словом

В Тюмени суд арестовал волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального Петра Харитонова на семь суток за использование нецензурной лексики на митинге 28 января. Об этом сторонники оппозиционера написали в социальных сетях.

Суд обвинил Харитонова в мелком хулиганстве из-за таблички со словами "Верните выборы", после которых следовало нецензурное слово. Эту табличку волонтер держал на митинге 28 января в Тюмени. Судья посчитал, что таким образом активист выразил неуважение к обществу и участникам митинга.

Навальный призвал к забастовке избирателей после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на президентских выборах. Акции 28 января прошли в десятках городов страны, в них участвовали тысячи человек. Трансляцию с протестов посмотрели более полутора миллионов человек. По всей стране были задержаны 350 активистов.

Один из ведущих трансляции, Руслан Шаведдинов, сегодня был отпущен на свободу после восьми суток ареста. Его арестовали якобы за призывы к проведению несанкционированного митинга.

Также на свободу вышел ведущий новостей на youtube-канале "Навальный Live" Дмитрий Низовцев.