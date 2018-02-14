Борис Джонсон призвал Великобританию порвать с нормами ЕС

Великобритания должна совершить разрыв с законами и нормами Европейского союза после Брекзита. Об этом заявил в среду британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Он утверждает, что страна будет процветать после выхода из ЕС.

Джонсон выступил с речью, в которой он говорил об "открытой внешнему миру, либеральной и глобальной Британии" после того, как страна покинет Евросоюз. По словам Джонсона, было бы безумием пройти процесс выхода от ЕС и не использовать экономические свободы, которые это принесет.

В своей речи Джонсон подчеркнул разногласия внутри консервативного правительства о том, какие отношения Великобритания хочет с ЕС после того, как она покинет блок в марте 2019 года. Некоторые министры, в том числе министр финансов Филипп Хэммонд, хотят оставаться как можно ближе к единому рынку ЕС и таможенному союзу с Европой. Другие, в том числе Джонсон, хотят окончательного разрыва, чтобы Великобритания могла проводить свою экономическую политику и заключать новые торговые сделки.

Джонсон сказал, что Великобритания не должна соглашаться принимать правила ЕС в обмен на доступ к своим рынкам. В своем выступлении Джонсон предпринял попытку успокоить избирателей, которые хотели бы остаться в ЕС. Он заявил, что Брекзит может быть основанием для большей надежды, чем для страха.

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.