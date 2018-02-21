На Ямале 16 часов искали потерянный контейнер с радиоактивным цезием

В Ямало-Ненецком автономном округе геологи потеряли во время транспортировки контейнер с радиоактивным веществом "цезий-137". Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

На поиски контейнера с радиоактивным цезием отправились специальные группы с дозиметрами. К ним присоединились сотрудники полиции и ФСБ. Спустя 16 часов контейнер был обнаружен в машине одного из автомобилистов, который подобрал его на дороге. По словам представителей компании, перевозившей опасное вещество, превышения радиационного фона удалось избежать.

Цезий-137 – радиоактивное вещество, один из главных компонентов радиационного загрязнения биосферы. Крупные выбросы цезия произошли во время чернобыльской катастрофы и аварии на АЭС "Фукусима-1".