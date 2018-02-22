Пчелы против слонов

Доброе утро!

На этой картинке вы видите кенийскую систему защиты от слонов. На крестах висят ящики, в ящиках – ульи. Слон, прорываясь на поле, задевает проволоку, ульи приходят в движение, пчел начинает тошнить, они массово вылетают и жалят слона. Слон ненадолго уходит.

Переходим к российскому противостоянию слонов и пчел. Суд в Москве отказался рассматривать иск Алексея Навального к Роскомнадзору о блокировке расследования ФБК о яхте Дерипаски и отдыхавшем там зампредседателя российского правительства Сергее Приходько. ФБК, со своей стороны, опубликовал большое интервью с секс-профессионалом Настей Рыбкой и ее учителем, секс-технологом Алексом Лесли. Рыбка объясняет за секс (сотрудницы эскорта пользуются им как средством для достижения личных целей, и одна спала на яхте с Приходько), Алекс Лесли – за политику (прогулки на чужих яхтах для российских чиновников – не взятка, а норма жизни). При этом суд в Твери отменил штраф распространителям листовок Навального с призывом не идти на выборы: листовки не могли нарушать избирательный закон, потому что Навального не зарегистрировали.

Еще про выборы. Россиянин, преподающий в испанском вузе, выпустил в России газету “Путинская правда” с “негативной агитацией против партии и правительства”. В Екатеринбурге весь тираж арестовали для проверки, которая закончится после 18 марта. Плюс по требованию Генпрокуратуры в России заблокирован сайт Михаила Ходорковского “МБХ-медиа”, запущенный после блокировки в декабре сайта “Открытая Россия” (призывы к беспорядкам, экстремизму и пр.). Но и Путин сменил площадку: выступать со своим посланием Федеральному собранию он будет не в Кремле, а в Манеже. Может, даже коня приведут – манеж же.

Теперь театр. Обвиняемых по делу “Седьмой студии” Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского Мосгорсуд до 19 апреля оставил там, где они есть – под домашними арестами и в СИЗО, соответственно. Лие Ахеджаковой, которая хотела стать общественным защитником Малобродского, в этом отказали. Ахеджакова высказалась в свойственном ей стиле, от лица культуры попросив прощения у Министерства культуры. В новом театральном деле – по поводу строительства новой сцены додинского МДТ в СПб – разобраться непросто: все подрядчики оказались ворами, кроме компании Бориса Ротенберга. Самого Льва Додина пока ни в чем не обвиняют.

Зато с космонавтикой все решилось: обвиняемых в хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома "Восточный" посадили на сроки от 4,5 до 8 лет.

Слоны и пчелы в истории о пытках. Следственный комитет начал проверку в связи с жалобами Виктора Филинкова, арестованного по “пензенскому делу” анархистов, на пытки со стороны ФСБ. Через 27 дней после подачи жалобы. Здесь рассказ Виктора об этих самых пытках. В Москве прошли пикеты против пыток. Участники похожих пикетов в Челябинске, пропавшие после визита к ним полиции, вернулись домой; в полиции с ними обошлись неласково.

Сирия. В частной военной компании Вагнера, говорится в основанном на рассказах “источников” расследовании Republic, служат не менее 3600 человек, и о ее ликвидации после недавних крупных потерь, речи не идет. Наоборот, участившиеся “сливы” свидетельствуют о движении в сторону ее легализации. Но в центре мирового внимания в связи с Сирией – не ЧВК Вагнера, а вполне официальная российская армия, участвующая, по данным наблюдателей, в обстрелах гражданских объектов антиасадавского анклава в Восточной Гуте. Песков назвал обвинения беспочвенными, представитель России в ООН потребовал созыва Совбеза ООН по этой проблеме, Германия призвала Иран и Россию заставить Асада прекратить “резню”, генсек ООН обеспокоен.

Американские слоны и пчелы. В США школьники требуют (пока безуспешно) законодательных ограничений на продажу автоматического оружия. Движение называется Never Again. Дональд Трамп принял его представителей в Белом Доме, выслушал их требования и выступил со встречным предложением: вооружить учителей.

Сегодня в Киеве продолжится допрос президента Порошенко по делу о госизмене Януковича (он проходит по видеосвязи), а в Одессе суд попытается отстранить от должности мэра Геннадия Труханова, задержанного по обвинению в коррупции, а потом отпущенного на поруки.

За первый день предварительных торгов национальной криптовалютой el petro в Венесуэле выручили $735 млн. "Сегодня рождается криптовалюта, которая может потягаться с Суперменом", – сказал президент Николас Мадуро. Жаль, не сказал “ужалить”.

В первой ссылке как раз доходчиво объясняется, что мы знаем и чего не знаем о Латинской Америке:

Лев Усыскин беседует со звездой фейсбука, самым таинственным экспертом по истории и текущей жизни стран Латинской Америки, публикующимся под псевдонимом Kitty Sanders.

Здесь изложена биография Льва Клейна – археолога, антрополога, филолога, бывшего политзаключенного и одного из основателей закрытого теперь Европейского университета в Петербурге. К 90-летию.

Два фрагмента. В НЛО вышел перевод книги итальянского философа Джорджо Агамбена “Человек без содержания”, посвященной формированию и упадку классической эстетики. Вот отрывок. В том же НЛО началась публикация собрания сочинений Виктора Шкловского, и вот одна статья оттуда – о том, что писателю обязательно нужна вторая профессия, где ужасно убедительно и обаятельно рассказывается, что главное, товарищи литераторы, это работа на производстве.

Искренне ваши,

Семь-сорок