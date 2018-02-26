Генсек ООН: В Восточной Гуте настало время "остановить ад на Земле"

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал противоборствующие стороны в гражданской войне в Сирии "немедленно" ввести 30-дневное прекращение огня. Однако Россия заявила, что перемирие начнется только после того, как стороны договорятся о его исполнении. Выступая на открытии ежегодной сессии Совета ООН по правам человека, Гутерриш сказал, что учреждения по оказанию помощи ООН готовы предоставить помощь и эвакуировать раненых из повстанческого анклава Восточная Гута, недалеко от Дамаска. "Восточная Гута не может ждать. Настало время остановить этот ад на Земле", - сказал Гутерриш на встрече ООН в Женеве.

Гуттериш заявил об этом после того, как 24 февраля Совет Безопасности принял резолюцию, требующую "безотлагательного" перемирия, чтобы позволить доставку помощи и эвакуацию раненых в районах конфликта в Сирии. По словам активистов, этот шаг последовал через неделю интенсивной бомбардировки в Восточной Гуте, в результате которой погибло более 540 человек.

Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека заявил, что при авиаударах и обстрелах 26 февраля убиты девять мирных жителей. Днём ранее, как сообщили правозащитники, против гражданского населения применялся хлор. В Москве представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Восточной Гуте вызывает тревогу, а "террористы" используют местных гражданских лиц в качестве "заложников".